DER TAG IN MÜNCHEN

Wie geht’s weiter, München? SPD und Grüne hatten im Rathaus lange das Sagen. Zusammen haben die beiden Parteien die Stadt geprägt. München – das war ein sozial-ökologisches Projekt. Und jetzt? (SZ Plus)

„Das wird man einem OB nicht durchgehen lassen“ Die Regierung von Oberbayern prüft ein Disziplinarverfahren gegen Dieter Reiter, Experten halten Konsequenzen für unausweichlich. Nun taucht auch noch ein erstaunliches Schreiben mit seiner Unterschrift auf. (SZ Plus)

OB Reiter verwendet N-Wort im Stadtrat und entschuldigt sich Der Politiker entschuldigt sich für den Vorfall kurz vor der Kommunalwahl. Das Wort sei ihm als Teil eines Zitats über die Lippen gekommen.

München hat ein neues Wirtshaus Fünf Monate lang wurde im Deutschen Theater umgebaut: Nun hat dort ein Hofbräu eröffnet. Es soll die Tradition der Wirtshäuser pflegen – aber in manchen Punkten auch mit ihr brechen.

WEITERE NACHRICHTEN

Statue von König Ludwig II.: Der Kini kehrt an prominenter Stelle zurück

Fußball-WM in Deutschland 2006: Als ein Rechtsschuss in Minute sechs eine Begeisterungslawine auslöst (SZ Plus)

Drei Festnahmen: Verdacht auf Schwarzarbeit – Zoll stellt Millionen sicher

Großeinsatz in Hadern: Frau mit Pistole gesichtet – plötzlich stehen 15 Polizeiautos vor dem Haus

MÜNCHEN ERLESEN

Frühling in München : Die Jahreszeit der falschen Jacke Die einen sind in Thermounterwäsche und Daunenjacke unterwegs, die anderen in T-Shirt und Shorts. Egal, wie man sich im Münchner Frühling kleidet, eins ist sicher: Es wird unangenehm. SZ Plus Glosse von Christiane Lutz ...

Rückenprobleme : „Kaum ein Arzt fragt nach der Geschichte des Schmerzes“ Physiotherapeut Albert Jakob hat Hochleistungssportler betreut und bildet nun den therapeutischen Nachwuchs aus. Ein Gespräch über das richtige Krafttraining und den Sinn von Kneipp-Kuren. SZ Plus Interview von Martina Scherf ...

UNSER KULTURTIPP

Tag der Archive in Bayern : Seltener Zutritt zu Schätzen der Erinnerung „Was? Archiv?“ – Am 7. März lohnt es sich, Zeit zum Stöbern und Entdecken einzuplanen. Neugierige können an diesem „Tag der Archive“ auf eine spannende Reise durch die vielfältigen Institutionen Bayerns gehen. Eine Auswahl. Von Melanie Fix und Lena Matuschik ...

