Dieter Reiter bekommt jährlich 20 000 Euro vom FC Bayern – ohne Genehmigung Münchens Oberbürgermeister räumt ein, bereits als Verwaltungsbeirat des Fußball-Rekordmeisters Vergütungen erhalten zu haben. Damit droht ihm ein Disziplinarverfahren – noch bevor die offenen Fragen zu seinem Aufstieg in den Aufsichtsrat beantwortet sind. (SZ Plus)

Münchens OB und das Geld vom FC Bayern: Dieter Reiter verspielt Vertrauen (Meinung, SZ Plus)

Viele Frauen, Migranten eher weniger Martin Gross, Politologe an der Ludwig-Maximilians-Universität, hat 75 deutsche Großstädte verglichen: Wer ist im Stadtrat repräsentiert? Welche Themen kommen vor? Er hat einige Münchner Besonderheiten gefunden. (SZ Plus)

Was Studierende vor der Kommunalwahl beschäftigt In München gibt es etwa 136 000 Studierende. Welche Themen sind ihnen wichtig? Und warum wird ein Großteil die Wahl nicht beeinflussen können? Die SZ hat mit ihnen gesprochen.

Hunderte demonstrieren in München gegen mögliche Wehrpflicht Ein bundesweites Bündnis ruft zum „Schulstreik“ auf. Die jungen Menschen fürchten, zum Dienst an der Waffe gezwungen zu werden. Die Polizei geht mit einem ungewöhnlichen Mittel gegen mehrere Teilnehmende vor.

Das sind die Stars beim verlängerten Superbloom 2026 Gerade wurde bekannt, dass Münchens größtes Open-Air-Festival auch zum fünften Mal steigen kann: kleiner, dafür länger. Jetzt sind die Stars bekannt: Zartmann, Lorde, Kygo, Sombr und viele mehr.

„Merz wird da zu sehr als Depp dargestellt“: Überraschend harte Kritik aus der CSU am Singspiel Der Ärger von Partei-Granden an Teilen der Nockherberg-Darbietung fällt so scharf aus, dass sich Grundsatzfragen stellen: Was ist beim Derblecken erlaubt? Und wer definiert das? (SZ Plus)

Die CSU nörgelt den Nockherberg kaputt Im vergangenen Jahr traf es den Fastenredner Maximilian Schafroth, jetzt sind die Singspiel-Autoren dran: Die Kritik von Führungsfiguren der bayerischen Regierungspartei zielt auf den Wesenskern des Derbleckens. (SZ Plus, Meinung)

Eine Rede, die viele streifte, aber wenige wirklich traf Bei seinem ersten Auftritt als Fastenredner geht Stephan Zinner auf Nummer sicher: Er teilt in viele Richtungen aus, aber nicht im großen Stil. Das kommt gut an – jedenfalls bei den anwesenden Politikerinnen und Politikern. (SZ Plus)

Mit Bayernfahne und Robben-Bratwurst-Weckla Söder als Jon Snow in Grönland, Aiwanger als Rambo aus Rottenburg und Merz mit Pfeil und Bogen: Wie sich der neue Fastenprediger Stephan Zinner die Polit-Prominenz vorknöpft. Die besten Sprüche.

Eine Horde Drachentöter stolpert durch den Irrsinn der Weltlage Tobt die Menschheit heftiger, als es sich Satiriker ausdenken könnten, gerät ein Nockherberg-Singspiel zum schwierigen Unterfangen. Trotzdem gelingt es – und ein Gesangsduell liefert den schönsten Moment. (SZ Plus)

Pilotprojekt: Wenn die Drohne vor der Feuerwehr am Unglücksort ist

Nahverkehr: Münchner S-Bahn-Chef geht nach Berlin

Zwischenfall auf Baustelle: Pasinger Bahnhof teilweise evakuiert

Strafgericht: Zwei-Meter-Hüne soll Polizisten getreten, gebissen und bespuckt haben

SZ-Podcast „Hey München“ : Wo und warum gibt es eigentlich Starkbier in München? Die Münchnerinnen und Münchner wählen am kommenden Sonntag zudem einen neuen Oberbürgermeister und einen Stadtrat. Bei „Hey München“ gibt es alle Infos zur Kommunalwahl. ...

Serie „Kacken an der Havel“ : Warum Netflix lieber Fatoni als Sido rappen lässt Die Rolle wurde extra für ihn geschrieben – trotzdem rechnete der Rapper und Schauspieler Fatoni bis zuletzt damit, dass es schiefgeht. Ein Gespräch über zähes Warten, zwei Casting-Runden und die Frage, warum er sich extra einen Film-Coach geholt hat, obwohl er sich selbst spielt. SZ Plus Interview von Michael Bremmer ...

20. Münchner Bücherschau junior : Fantastische Reisen für kleine Leser Vom 7. bis 15. März verwandelt sich das Forum Zukunft im Deutschen Museum in ein Paradies für junge Bücherfans. Neben 4000 Kinder- und Jugendbüchern warten Lesungen, Workshops und Mitmachaktionen. Von Barbara Hordych ...

