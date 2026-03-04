ALLE INFOS ZUM NOCKHERBERG

Der Nockherberg im Livestream ab 19 Uhr. Eine Premiere beim Fastenprediger, natürlich viel Polit-Prominenz und die Frage: Worum drehen sich in diesem Jahr Derblecken und Singspiel? Sehen Sie hier den Nockherberg live.

„Man sollte die politische Landschaft nicht überschätzen“ Der Schauspieler und Kabarettist Stephan Zinner hat auf dem Nockherberg jahrelang Markus Söder gedoubelt. Heuer hält er erstmals die Fastenrede. Was das Publikum von ihm erwarten darf. (SZ Plus)

Besetzung im Singspiel: Wer spielt wen am Nockherberg?

„Die direkten Attacken waren früher schärfer“ Jonas Schützeneder, Professor für Digitaljournalismus, zur Frage, ob Stephan Zinner einen guten Start haben wird, warum Maxi Schafroth gehen musste und das Singspiel besser ankommt als die Fastenpredigt. (SZ Plus)

„Lassen Sie mich durch! Ich bin Söder“ Einst musste Markus Söder bangen: Wird er in der Fastenpredigt am Nockherberg überhaupt erwähnt? Die Sorge muss er als Ministerpräsident eigentlich nicht mehr haben. Söders Nockherberg-Karriere in Sprüchen.

Streit um Dieter Reiters Aufsichtsratsposten beim FC Bayern eskaliert Wenige Tage vor der Wahl werfen Oppositionspolitiker dem Münchner Oberbürgermeister vor, im Stadtrat gelogen zu haben. Der weist diesen Vorwurf scharf zurück – muss aber später einen Teil seiner Aussagen revidieren.

Sie saßen schon im Flieger – und sitzen jetzt im Hotelzimmer fest Während in Dubai die ersten Maschinen mit deutschen Touristen abheben, warten Münchner Urlauber in Doha noch immer auf Informationen, wie sie aus dem Kriegsgebiet ausreisen können. Ihre Besorgnis wächst – und die Wut auch.

31 Verkehrstote: München ist weit entfernt von der „Vision Zero“ 2025 starben auf den Straßen in Stadt und Landkreis München so viele Menschen wie seit 18 Jahren nicht mehr. Das ist nicht allein mit dem Mehr an Einwohnern, Pendlern und Autos zu erklären.

Das Superbloom-Festival kommt zurück – und das eine ganze Woche lang Wegen des Umbaus im Olympiastadion war die Zukunft von Münchens größtem Open-Air lange ungewiss. Plötzlich hat ein Star auf Instagram den Termin angekündigt – mit einer dicken Überraschung. Was bisher bekannt ist.

Hier trifft Handwerk auf Minecraft Auf der Internationalen Handwerksmesse gibt es viel zu entdecken – 800 Aussteller sind es in fünf Hallen. Auffällig ist, wie die Jugend angesprochen wird: mit Apps, BMX-Rampen und einer Puppe im Sarg.

Großeinsatz der Polizei am Harras: Fußgänger nach Streit von Auto angefahren

FC Bayern: Harry Kane und die Hafer-Show

Verlust mit Kartenverkauf: Stadt rettet „München Ticket“ vor der Insolvenz

Geburtstagsfeier für Japans Kaiser: Grüntee zur Brezn

Nach rassistischer Attacke: Stadtrat stellt sich hinter CSU-Politiker

Ludwig Prinz von Bayern und sein Engagement in Kenia : „Ich glaube sehr daran, dass Filme die Welt verändern können“ Seit vielen Jahren betreibt Ludwig Prinz von Bayern Entwicklungshilfe in Kenia. Wenn nun der Spielfilm „Nawi“ in die Kinos kommt, erfüllt sich sein Herzenswunsch: Zeichen setzen für Bildung und gegen Kinderehen. Seine Ziele gehen weit über den Film hinaus. SZ Plus Von Bernhard Blöchl ...

Mastektomie mit 26 : „Ich will leben“ Vor sechs Jahren starb ihre Mutter an Brustkrebs. Heute ist Hannah 26 Jahre alt und wird sich beide Brüste entfernen lassen. Eine Geschichte über Abschied, Weiblichkeit und die stille Entscheidung, weiterleben zu wollen. SZ Plus Von Veronika Tieschky ...

Gaming-Messe in der Kleinen Olympiahalle : Drei Tage Zocken in München: „GG Bavaria“ wächst weiter Hoch gefördert und gut entwickelt? An die 50 bayerische Studios geben vom 6. bis 8. März bei der „GG Bavaria“ Einblick in ihre Games. Die Messe expandiert – wird Bayern zur Gaming-Hochburg? Von Jürgen Moises ...

