DER TAG IN MÜNCHEN

Ist die Gen Z geeignet für die harte Arbeit in der Küche? Den rauen Ton vom Chef hinnehmen? Wochenenden für die Arbeit opfern? Rohes Fleisch anfassen? Die Gen Z gilt vielen als wenig belastbar. Küchenchefs berichten von ganz neuen Herausforderungen bei der Ausbildung angehender Köche. (SZ Plus)

Ein Kandidat, der die politische Arena von der Seitenlinie aus bespielt Clemens Baumgärtner, 49, spricht Dialekt, gibt sich kernig und volksnah. Als ehemaliger Wirtschaftsreferent verkörpert er Kernanliegen der CSU. Warum Manager lobende Worte für ihn übrig haben und wer für ihn der Hauptgegner im Rathaus ist. (SZ Plus)

Reiter soll sich wegen Amt beim FC Bayern dem Stadtrat erklären Dem Oberbürgermeister droht Ärger, weil er in den Aufsichtsrat des Rekordmeisters aufgestiegen ist. Mehrere Parteien wollen wissen, was es mit dem Engagement auf sich hat – und wie viel Geld er dafür bekommt.

„Bei den meisten Iranerinnen und Iranern im Exil überwiegt eindeutig die Freude“ Was macht der Angriff auf das Mullah-Regime mit jenen, die ihre Wurzeln in Iran haben? Viele in der Münchner Community bejubeln die Attacke, hegen Hoffnungen – aber es gibt auch Sorgen und Zweifel.

Warum das geplante Heizungsgesetz für die Münchner teuer werden könnte Mieterverein und Klimaschützer befürchten deutlich höhere Kosten durch die Pläne der Bundesregierung. Die Innung sieht enormen Beratungsbedarf und fragt sich, wie mit dem neuen Gesetz die Klimaziele einzuhalten seien. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Schwabing: CSU-Stadtrat fremdenfeindlich beleidigt und bespuckt

Landgericht München: Diebesbande klaut Gold und Silber aus Lieferfahrzeugen

Museum: Alte Pinakothek schließt für Modernisierung

MÜNCHEN ERLESEN

SZ-Wahlcheck für München : Machen Sie den Test: Welche Partei passt zu Ihnen? 34 Fragen zum Durchklicken – und am Ende ein Ergebnis: Mit dem SZ-Wahlcheck finden Sie heraus, welche Partei bei der Kommunalwahl in München Ihrer Meinung am nächsten kommt. Von SZ-Autorinnen und SZ-Autoren ...

Gegen Verschwendung : Hier können Münchner zu Lebensmittelrettern werden Etwa 60 Tonnen landen in der Stadt täglich im Müll, obwohl sie noch genießbar wären. Diese vier Initiativen wollen das ändern – neben Menschen mit wenig Geld profitieren davon oft auch die Mitglieder. Von Asja Wortmann ...

UNSER KULTURTIPP

Anja Gmeinwiesers Debütroman „Wir Königinnen“ : „Ich regiere nicht die Welt, ich mache nur meinen Job“ Eine Lkw-Fahrerin, eine Aussteigerin und viele trächtige Kühe auf großer Fahrt durch Europa: In Anja Gmeinwiesers Debütroman „Wir Königinnen“ wird gekotzt, gestritten, geküsst, gevögelt. Ein Leben endet, ein Leben beginnt. Dazwischen: vitale Freude am Diskurs. Von Bernhard Blöchl ...

