DER TAG IN MÜNCHEN

Ein Oberbürgermeister erfindet sich neu Dieter Reiter, 67, ist seit zwölf Jahren Oberbürgermeister von München. Nun stellt er sich ein drittes Mal zur Wahl. Über seinen ganz eigenen Regierungsstil und die Frage, ob dem SPD-Politiker der Rathausjob eigentlich noch Spaß macht. (SZ Plus)

„Man kann wieder aufstehen!“ Gisèle Pelicot wollte, dass die Scham die Seiten wechselt – und die Stimmen von Vergewaltigungsopfern Gehör finden. Bei ihrer Lesung in München wird sie vom Publikum für ihren Mut gefeiert. (SZ Plus)

600 Passagiere über Nacht in Flugzeugen: Feuerwehr war in der Nähe und hätte helfen können Die unfreiwillige Übernachtung von Passagieren in Flugzeugen am Münchner Flughafen hätte vermieden werden können. Jetzt nennen Airport und Lufthansa drei Gründe, warum es zu der Situation kam.

„Ich frage mich schon, wie gut packe ich das noch mit 50 oder 60“ Mit ihren Streiks legen MVG-Mitarbeiter den Münchner Nahverkehr teils lahm. Alles nur, um mehr Geld zu verdienen? Nein, sagen sie: Es gehe um mehr.

Die ersten Eisdielen öffnen – mit neuen Sorten Der Frühling hat die Stadt erreicht und die ersten Läden starten in die Saison. Neben neuen Kreationen planen manche auch neue Filialen.

WEITERE NACHRICHTEN

Oktoberfest: Immer mehr Bio auf der Wiesn – doch ausgerechnet beim Lieblingsgericht nicht

Natur: Warum im Schlosspark auch völlig gesunde Bäume gefällt werden

Hitze: Wie die Stadt sich gegen den „stillen Killer“ wappnet

US-Popstar Jason Derulo in der Olympiahalle: Ist das sexy oder schon sexistisch? (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

OB-Double auf dem Nockherberg : „Das Lied fasst seine Rolle in diesem Jahr gut zusammen“ Schauspieler Gerhard Wittmann über die Schwierigkeit, Dieter Reiter zu doubeln, die Frage, wie er ihn als Mensch einschätzt, und den denkwürdigsten Auftritt auf dem Nockherberg. Von Philipp Crone ...

Reservierungszeiten in der Gastronomie : Die Münchner gehen essen wie im Altersheim Die Leute treffen sich immer früher in Bars und Restaurants. Dafür sind die Tische oft schon um 21.30 Uhr leer. Clevere Wirte wissen das zu nutzen. SZ Plus Glosse von Christian Mayer ...

UNSER GASTROTIPP

Cà Phê Phin : Kaffee in Grün und Lila Im Cà Phê Phin kann man Kaffee probieren, wie er in Vietnam zubereitet wird. Die Getränkekreationen sind nicht nur bunt, sie schmecken auch. Von Anna-Maria Salmen ...

