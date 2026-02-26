DER TAG IN MÜNCHEN

„Münchner sind anders als die Bayern, nicht so verklemmt“ Wie ausgeprägt ist in der Großstadt das Miteinander? Die SZ hat mit Münchnerinnen und Münchnern gesprochen: über weltoffene Menschen, die nie grüßen, und hilfsbereite Städter, deren Stimmung sich bei schönem Wetter trübt (SZ Plus).

Wie die Wirte sich gegen den Handel mit Wiesn-Tischen wehren Noch bevor alle Zelte offiziell ihre Reservierungsportale geöffnet haben, floriert bereits das Geschäft mit überteuerten Wiesn-Tischen. Das ist illegal – und führt dazu, dass mancher Wirt schon Testkäufer losschickt, um das Geschäft zu unterbinden.

Worüber sich die Staatskanzlei ärgern könnte Zwar übertreffen sich Regisseure und Fastenprediger bei der Pressekonferenz zum Derblecken darin, nichts zu verraten, aber es wird klar: Markus Söder hat womöglich noch weniger zu lachen als sonst.

Auf der Westtangente rollen endlich die ersten Trambahnen Das erste Teilstück der Trasse im Münchner Westen wird am Wochenende in Betrieb genommen. Das dürfte nicht nur Pendler freuen, sondern vor allem genervte Anwohner, die unter der Baustelle litten. Wo die neue Linie jetzt schon fährt – und wo die Laimer noch Geduld brauchen.

82-Jähriger im Auto von Bagger zerquetscht Ein Arbeiter zerdrückte mit dem Greifarm das Fahrzeug – doch darin befand sich noch ein Mensch. Die Polizei versucht nun zu klären, wie es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte.

Umsatzeinbußen: Münchner Einzelhändler sauer wegen MVG-Streiks

Streit um alte Bäume: Gericht stoppt Fällung in der Königinstraße

Klage: Münchner OB will wegen Bettensteuer vors Bundesverfassungsgericht ziehen

Konzert in der Olympiahalle: Eros Ramazzotti kommt seinen Fans in München ganz nah (SZ Plus)

Engagement in der katholischen Kirche : „Meine Motivation ist, dass sich von unten etwas ändert“ Wer sich in katholischen Pfarrgemeinden engagiert, wird oft mit Frust und Ärger konfrontiert. Warum tun Menschen es trotzdem? Vier von ihnen berichten, warum sie bei der Wahl des Pfarrgemeinderats kandidieren. Von Andrea Schlaier ...

SZ-Podcast „Hey München“ : Wieso will ein Influencer in den Stadtrat? Und ein Münchner bekommt eine Anzeige wegen einer Schneeballschlacht. Ist das gerechtfertigt? Von Anna-Maria Salmen ...

Fünf Zauber-Shows in der Olympiahalle : So wollen die Ehrlich Brothers die Münchner verzaubern Vor der Weltrekord-Show in Frankfurt kommen Deutschlands erfolgreichste Zauberer in die Olympiahalle. Die Ehrlich-Brüder können nicht nur groß tricksen, sondern haben auch ein Herz für die Kleinen. Von Michael Zirnstein ...

