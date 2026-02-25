DER TAG IN MÜNCHEN

Was Oberbürgermeister und Stadträte in München verdienen Wie viel Geld Menschen in politischen Ämtern erhalten, wird immer wieder debattiert. Wie ist die Situation in München? Und welche Arbeit leisten die Volksvertreter im Stadtrat dafür? Ein Überblick (SZ Plus).

Wie geht es jetzt mit den Plänen für Tausende Wohnungen am Stadtrand weiter? Überraschend will OB Reiter das bisherige Planungsverfahren für Siedlungsgebiete im Nordosten und Norden Münchens beenden. Welches Modell nun schnelleren Wohnungsbau bringen soll, und was Kritiker befürchten. Antworten auf die wichtigsten Fragen (SZ Plus).

München boomt auch ohne Adele und Fußball-EM 2025 kommen fast so viele Touristen in die Stadt wie im Ausnahmejahr zuvor. Aus welchem Land besonders viele Besucher anreisen und was es mit den „den neun Prozent Grantlern“ auf sich hat.

Ein Drittel der Wähler hat schon die Briefwahl beantragt Das sind schon jetzt mehr als bei der letzten Kommunalwahl insgesamt, sagt die KVR-Chefin. Bei der Auszählung soll in diesem Jahr erstmals ein neues digitales Hilfsmittel getestet werden.

Der „Frühling light“ ist da Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 21 Grad: Das gute Wetter zieht die Münchner wieder nach draußen – und das sogar noch vor dem offiziellen Frühlingsbeginn.

Mittlerer Ring: Baureferat montiert Tempo-30-Schilder an der Landshuter Allee

Verkehr: Stadt beschließt Umbau des Giesinger Bergs

Festnahme in Polen: Polizei stoppt in München gestohlenes Wohnmobil mit Nagelgurt

Theater : Der ewige Widerspenstige Kommunist, Bürgerschreck, Baby Schimmerlos: Franz Xaver Kroetz brillierte schon in vielen Rollen. Seine beste ist immer noch die des Dichters, der ohne das Schreiben nicht leben kann. Eine Verbeugung zum 80. Geburtstag. SZ Plus Von Christine Dössel ...

Handys an Schulen : Wer in diese Klasse will, darf zwei Jahre kein Smartphone besitzen Beim Übertritt in die fünfte Klasse bekommen viele Kinder erstmals ein Handy. Wer keines hat, könnte sich ausgeschlossen fühlen, fürchten Eltern. Der Druck ist groß. Ein Gymnasium in München wagt deshalb ein umstrittenes Experiment. SZ Plus Von Emily Joy Neumann ...

Handwerk, Design, Genuss und Garten : Mitmachen und Neues entdecken – vier Messen für München Vier Messen, vieles zu entdecken: Anfang März dreht sich in der Messe München alles um Kulinarik, Garten, Design, Handwerk, Bau und Innovation. Der große Überblick. Von Melanie Fix und Lena Matuschik ...

