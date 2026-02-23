DER TAG IN MÜNCHEN

Münchner Flughafen und Lufthansa entschuldigen sich für „unzumutbare Situation“ Sechs Maschinen müssen nach Schneefällen am Boden bleiben. Doch die Passagiere kommen nicht mehr zurück ins Terminal, weil dem Flughafen Busse und Fahrer fehlen. Wie die Verantwortlichen das Chaos erklären.

EXKLUSIV: „München Ticket“ droht die Insolvenz Das städtische Unternehmen macht beim Vertrieb von Eintrittskarten für Veranstaltungen zunehmend Verluste. Nun muss der Stadtrat schleunigst entscheiden: Verkauf oder Bezuschussung? ( SZ Plus)

„Man hat nicht die Hoffnung, dass der Krieg morgen endet“ Vier Jahre sind seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine vergangen. Wie geht es den mehr als 22 000 Geflüchteten, die heute in München leben? Eine Helferin berichtet. (SZ Plus)

Zehn Millionen Euro teure Abkürzung für Radfahrer Am Giesinger Berg soll eine neue Brücke für Fußgänger und Radfahrer als „Statement“ für München entstehen. Selbst die sonst so radlkritische CSU befürwortet den Bau – mit einem Hintergedanken. (SZ Plus)

Immer besser und funktionaler – aber auch teurer Raumwunder zum Transportieren von Kindern und Einkauf oder Helme mit Notruffunktion: Im Münchner Verkehrsmuseum werden die Fahrradtrends für die anstehende Saison präsentiert.

WEITERE NACHRICHTEN

Vor der Alten Pinakothek: Initiator nach Schneeballschlacht angezeigt

Oberföhring: Feuerwehr rettet Frau aus der Isar

Bogenhausen: 26-Jährige muss auf Polizeistation reanimiert werden

MÜNCHEN ERLESEN

OB-Kandidaten im Foto-Interview : Sagen Sie jetzt nichts, die Herren! Die SZ hat die Münchner OB-Kandidaten der drei größten Parteien zum Interview ohne Worte gebeten: Welche zarte Seite Clemens Baumgärtner offenbart, warum Dominik Krause zum Bohrer greift und welche Sportart Dieter Reiter liebt (außer Fußball). SZ Plus Fotos: Johannes Simon ...

Making-of : So entstand das „Sagen Sie jetzt nichts“ mit den Münchner OB-Kandidaten Zum Foto-Interview kommen zwei Bewerber mit Taschen voller Requisiten, einer erscheint mit leeren Händen – und dann sind da noch diese Zettel. Ein Blick hinter die Kulissen. Von Heiner Effern, Anna Hoben und Jana Jöbstl (Videos) ...

UNSER GASTROTIPP

Gastronomie : Udon, Ramen, Biang-Biang: Geheimtipps für asiatische Nudel-Restaurants in München Wie vielfältig die fernöstliche Küche ist, zeigt sich an den vielen verschiedenen Nudelsorten. Wo welche Art besonders gut zubereitet wird – und wo man sogar selbst Hand anlegen muss. Von Jacqueline Lang ...

