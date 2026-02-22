DAS OB-TRIELL DER SZ

Wohnen, Verkehr, Finanzen: Wie sich die OB-Kandidaten unterscheiden 90 Minuten liefern sich Dieter Reiter, Dominik Krause und Clemens Baumgärtner beim SZ-Triell einen Schlagabtausch auf der Bühne des Residenztheaters. Was den Amtsinhaber ärgert und was seine Herausforderer besser machen wollen.

Wie haben sich die drei OB-Kandidaten geschlagen? Der SZ-Check Der eine Herausforderer tritt zahmer auf als erwartet, der andere argumentiert oft als Einzelkämpfer auf der Bühne des Residenztheaters. Und der Amtsinhaber? Verteilt Spitzen in alle Richtungen (SZ Plus).

Wie die Zuschauer das OB-Triell erlebt haben Mehrere Hundert Menschen verfolgen im Residenztheater die Diskussion der drei Kandidaten. Für manche sind die Argumente und das Auftreten wahlentscheidend – andere dagegen haben sich ihre Meinung längst gebildet.

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Wirtschaft: Was der Job-Abbau bei Linde für den Münchner Süden bedeutet (SZ Plus)

Brücke im Lehel: Ein Abriss, den der Pumuckl bejubeln würde

Vor dem Halbfinale im Pokalwettbewerb: Kunterbuntes Klassentreffen der Basketball-Größen

Rechtsextremer Übergriff in Dachau: Neonazis suchen Konfrontation mit Jugendzentrum (SZ Plus)

Großbrand in Innenstadt: Ursache und neue Details ermittelt

MÜNCHEN ERLESEN

Medizin-Weisheiten : „Wenn wir mit Patienten sprechen, sind wir das beste Beruhigungsmittel“ Anästhesist Mark Weinhart über die Frage, warum Sprache in seinem Job genauso wichtig ist wie die richtige Sedierung, wie Dating-Vorlieben dänischer Krankenschwestern aussehen und welche Annahme über die Notaufnahme Quatsch ist. SZ Plus Interview von Nicole Graner ...

Rauchen : Jede Zigarette eine Stange Dynamit Früher ersetzte Qualm den Sauerstoff. Wer Camus oder Adorno verstehen wollte, musste rauchen. Und heute? SZ Plus Glosse von Wolfgang Görl ...

UNSER GASTROTIPP

Bacibaci Tagesbar : Ein Café für alle Fälle Neues Lieblingscafé gesucht? Dann lohnt sich vielleicht ein Besuch im Bacibaci in der Maxvorstadt. Die Tagesbar ist herrlich unaufgeregt – und lecker frühstücken kann man dort auch. Von Jacqueline Lang ...

