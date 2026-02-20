DER TAG IN MÜNCHEN

Ein Amtsinhaber, zwei Herausforderer – das OB-Triell der SZ Wie lauten die Antworten der drei aussichtsreichsten Kandidaten auf die drängendsten Fragen Münchens? Kurz vor der Wahl treffen Dieter Reiter, Dominik Krause und Clemens Baumgärtner aufeinander – zu sehen auch im Livestream.

Tödliche Schläge nach Pub-Besuch – 21-Jähriger wegen mutmaßlichen Mordes festgenommen Der Mann aus dem Raum Aachen soll einen 45-jährigen Familienvater unvermittelt attackiert haben. Dieser erlag später seinen Verletzungen.

Großbrand in der Münchner Innenstadt – Feuerwehr rettet Bewohner In der Nähe des Deutschen Theaters fängt eine Wohnung Feuer, der Brand breitet sich auf weitere Stockwerke aus. Fünf Menschen kommen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus, mehrere Wohnungen sind vorerst nicht mehr bewohnbar.

Verfahren gescheitert: Reiter verlangt Neustart für Planung Zehntausender Wohnungen Die bisherige „Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme“ habe nach 15 Jahren keine einzige Wohnung geschaffen, erklärt der OB – und richtet eine Botschaft an Anwohner und Grundeigentümer im Norden und Nordosten Münchens.

Wirtschaft: Was der Job-Abbau bei Linde für den Münchner Süden bedeutet (SZ Plus)

Politikum ums Oktoberfest: Bürgerbegehren für ein Wiesn-Zelt

Urteil am Landgericht München I: 15-Jährige in Park vergewaltigt – Täter muss in Psychiatrie (SZ Plus)

Fischessen beim Franziskaner : Boxen-Stopp auf dem Weg zur Wiesn München eine Faschingshochburg? Eher nicht, da sind sich die Gäste beim Franziskaner-Fischessen am Aschermittwoch einig. Wer trotzdem mit übergestülpter Rod-Stewart-Perücke am Start war. Von Thomas Becker ...

Theater und Digitalisierung : Wie sieht die Zukunft des Theaters aus? Bei „Tremens“ läuft das Publikum mit VR-Brillen durch eine immersive Performance. Ilja Mirsky ist Digitaldramaturg am Münchner Residenztheater und denkt über die Bühne von morgen nach. SZ Plus Von Christian Jooß-Bernau ...

Digitales Fasten : „Anfangs stellen sich Entzugserscheinungen ein“ Die Fastenzeit ist ein guter Anlass, öfter mal das Handy wegzulegen. Aber wie schafft man das? Die SZ hat sich umgehört und Menschen in der Region München, die es wissen müssten, um Tipps und ein Selfie gebeten. SZ Plus Protokolle von Stephanie Schwaderer ...

