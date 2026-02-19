DER TAG IN MÜNCHEN

CSD-Straßenfest zieht um in die Ludwigstraße Grund für den Standortwechsel sind laut Veranstalter die immer strenger werdenden Sicherheitsauflagen am Marienplatz. Doch in der Änderung könnte für die Besucher auch eine gute Nachricht stecken.

„Schäden nicht behoben“ – Studierende fordern Mietminderung Nach dem Wirbel um Schimmel und Schäden in Wohnheimen hat das Studierendenwerk eine Reinigung und Instandsetzung begonnen. Doch die geht den Bewohnerinnen und Bewohnern nicht weit genug. (SZ Plus)

Beben bei einem der einflussreichsten SOS-Vereine Seit Missbrauchsvorwürfe gegen den Gründer bekannt wurden, ist die Welt der SOS-Kinderdörfer in Aufruhr. Nun hat einer der beiden Münchner Vereine den kompletten Vorstand entlassen – der nach eigenen Angaben für eine schonungslose Aufklärung gekämpft hatte. (SZ Plus)

Betrug beim Cybertrading nimmt stark zu In der digitalen Welt boomt der Betrug: Allein in München kam im vergangenen Jahr ein zweistelliger Millionenbetrag an Beute zusammen. Wie die Täter vorgehen.

Verkehrswende in München: Straße für zehn Millionen Euro umgebaut – und die Radfahrer einfach vergessen

Kommunalwahl in München: Wie die Linke ihre Konkurrenten nervös macht (SZ Plus)

Verkehrswende: Wann gibt es neue Ladesäulen für E-Autos in München?

Urteil gegen 19- und 20-Jährigen: Mit der Schreckschusspistole zum Safeknacken

SZ-Podcast „Hey München“ : 23 000 Euro Strafe für das falsche Maskottchen im EM-Stadion – ist das fair? Der Youtuber Marvin Wildhage hatte sich im Sommer 2024 in die Münchner Arena geschlichen. In der neuen Folge des Podcasts „Hey München“ geht es um den Strafbefehl gegen ihn – und um die Wahl, die viel zu viele Menschen unterschätzen. Von Anna-Maria Salmen ...

Ausstellung : „Die Motte ist der größte Feind des Museums“ Nichts ist vor Käfern, Würmern und Mäusen sicher, nicht mal Autos. Verena Reitz vom Verkehrszentrum des Deutschen Museums über die Frage, wie gefährlich Schädlinge für die wertvollen Sammlungen sind und wie sie die winzigen Eindringlinge bekämpft. SZ Plus Interview von Martina Scherf ...

Sandra Vásquez de la Horra im Haus der Kunst : Die Magie der Frauen Sandra Vásquez de la Horras Bilder sind Feiern einer das Leben bejahenden Weiblichkeit, die aber nie Gefährdungen ausblenden. Das Haus der Kunst zeigt mit „Soy Energía“ ihre erste Einzelausstellung. Von Reinhard J. Brembeck ...

