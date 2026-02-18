DER TAG IN MÜNCHEN

Die Münchner AfD geht mit einem umstrittenen Kampfbegriff auf Stimmenfang Die Idee einer „Remigration“ gilt manchen Gerichten als verfassungsfeindlich, dennoch verwendet die Münchner AfD den Begriff offensiv. Und das ist nicht die einzige Auffälligkeit, mit der die Partei in die Kommunalwahl geht. (SZ Plus)

Iran-Demonstration: Polizei verschätzt sich offenbar bei der Teilnehmerzahl 250 000 Menschen seien auf der großen Demonstration auf der Theresienwiese gewesen, so die Münchner Polizei. Ein genauer Blick auf die Bilder lässt jedoch vermuten: Diese Zahl ist deutlich zu hoch.

„Wasser als Begleitung – grauenhaft langweilig“ Jan Hartwig über Gemeinsamkeiten zwischen Sterneköchen und Popstars, alkoholfreie Getränke und welcher Wein zu scharfem Essen passt. (SZ Plus)

Influencer wirbt für Olympia in München – Behörde leitet Verfahren gegen ihn ein Das bayerische Innenministerium will die Reichweite des Influencers Paul Bunne kostenlos für seine Pro-Olympia-Kampagne nutzen. Der willigt ein – und hat nun Ärger mit der Medienaufsicht.

So war Machine Gun Kelly in der Olympiahalle Machine Gun Kelly hat seinen Namen abgerüstet. Als mgk bietet er nun eine spektakuläre Show. München scheint es dem Promi-Rap-Rocker angetan zu haben: Er zeigt Bilder aus seiner Hotel-Suite und schwärmt von einem Auftritt hier vor 70 000 Menschen. (SZ Plus)

Erst soll er seine Oma erwürgt, dann ihren Selbstmord vorgetäuscht haben Die Großmutter unterstützt den arbeitslosen 24-Jährigen und gibt ihm Geld. Als sie mit Kontaktabbruch droht, soll der Enkel sie getötet haben. Im Mordprozess vor dem Münchner Landgericht schildert er sein schreckliches Vorgehen, um die Tat zu verschleiern. (SZ Plus)

Nachwuchs im Urwaldhaus: Schimpansenbaby im Tierpark Hellabrunn geboren

Fußball: Münchens OB Dieter Reiter wird Aufsichtsrat des FC Bayern

Erfolg der Polizei: Große Graffiti auf der U-Bahn – vier Sprayer erwischt

Lärm im Nachtleben: Wenn im Burger-Laden auch noch ein DJ auflegen soll

Reisen, Urlaub, Hobby: Das bietet die Freizeitmesse Free in diesem Jahr

Kritik an neuem Wiesnplakat : Wenn schon KI, dann „so richtig over the top“ Wegen des diesjährigen Wiesnplakats brodelt es in Münchens Kreativszene. Drei Frauen haben nun einen KI-generierten Entwurf veröffentlicht – voller Klischees. Was sie damit bezwecken und welche Vorwürfe sie der Stadt machen. Interview von Jacqueline Lang ...

Queere Stadtgeschichte : Unterwegs mit dem Gay Guide von München Was ist eine „Klappe“, wofür stand die rosa Liste früher und was hat Freddie Mercury mit dem Glockenbachviertel zu tun? Wer mit Anian Halder durch München läuft, wird in zwei Stunden zum Kenner der queeren Stadtgeschichte. SZ Plus Von Johanna Feckl ...

Was läuft in der Kunst? : Die Highlights der Schmuck-Woche in München Die internationale Schmuck-Woche führt vor Augen, was im Bereich neuen, kreativen Schmucks so angesagt ist. Die Ausstellungsorte reichen vom Messegelände über die Museen bis tief in die Stadtviertel hinein. Von Ira Mazzoni und Evelyn Vogel ...

