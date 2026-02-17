DER TAG IN MÜNCHEN

„Planungssicherheit und Weitsicht sehen anders aus“ Die Münchner Volkshochschule und Teile der Stadtpolitik trommeln zum Protest: Die Ankündigung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Sprach- und Integrationskurse zusammenzustreichen, wirke sich „massiv“ auf die Landeshauptstadt aus.

In München müssen Muslime schon in Schichten beten Der Andrang ist riesig, der Platz zum Beten in der Innenstadt aber knapp – und jetzt beginnt auch noch der Ramadan. Welche Probleme die Gläubigen haben.

Technoclub im Deutschen Museum: Das Blitz schließt Im September läuft der Mietvertrag zwischen dem Club und dem Deutschen Museum aus. Wie es weitergeht, ist unklar.

Der Bahn-Boom im Regionalverkehr erreicht seine Grenzen Viele Regio-Routen führen sternförmig in Richtung Landeshauptstadt, das verursacht Probleme. Auch der Zustand der Strecken unterscheidet sich stark. Und eine wichtige Magistrale ist nicht einmal elektrifiziert. (SZ Plus)

Abgeschnittene Schweife, zusammengeschnürte Zungen: Unbekannte quälen Ponys Nachts sollen sich die Täter Zutritt zu den Ställen in Riem verschafft. Das Reitturnier wurde nach dem Vorfall abgebrochen. Doch wer steckt hinter der Tierquälerei?

Katholisches „Aschekreuz to go“: „Bestimmt werden einige denken, dass wir von einer Sekte sind“

Fasching auf dem Viktualienmarkt: „Tanzende Marktweiber gibt’s sonst nirgends“

Mindestens 22 Stiche in den Oberkörper: Lebenslang für Mordversuch an Ehefrau vor gemeinsamem Sohn

Verkehr in München: Umwelthilfe setzt Stadt Frist zu Tempo 30 am Mittleren Ring

Fisch zum Aschermittwoch : „Qualität hängt nicht nur von der Nähe zum Meer ab“ Der Fischsommelier Marcel Mergen vom „Poseidon“ am Viktualienmarkt erklärt, was einen guten Wildfang ausmacht, welcher Fisch jedem gelingt und worauf Laien beim Kauf achten sollten. SZ Plus Interview von Astrid Becker ...

Was Münchner über Verkehr denken : „Ich habe mir wieder ein Auto gekauft“ Natürlich verzögert sich die Weiterfahrt irgendwann auf unbestimmte Zeit: Die SZ ist einen Tag unterwegs auf der Stammstrecke, um mit Münchnerinnen und Münchnern über den Verkehr zu sprechen – und trifft auf entspannte Pendler, Desillusionierte und eine begeisterte Radlerin, die sich vor Kurzem ein Auto angeschafft hat. SZ Plus Von Katja Schnitzler und Lisa Sonnabend ...

Ausstellung in München : Die Glanzstücke der Pinakothek der Moderne Die vier Museen in der Pinakothek der Moderne präsentieren gemeinsam ihre Schätze. Die Ausstellung „Reflexion“ zeigt zum Thema „Licht, Spiegel, Transparenz“ die Glanzstücke aus bildender Kunst, Architektur, Grafik und Design. SZ Plus Von Jürgen Moises ...

