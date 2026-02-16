DER TAG IN MÜNCHEN

„Auf meinen Eizellen steht ein Ablaufdatum“ Immer mehr junge Frauen lassen ihre Eizellen einfrieren. Ist das eine selbstbestimmte Vorsorge – oder eine Reaktion auf gesellschaftlichen Druck? (SZ Plus)

Israelische Generalkonsulin wirft Kammerspielen Antisemitismus vor Gab es ein „Israel-Bashing“ bei einer Podiumsdiskussion in dem Münchner Top-Theater? Wurden „rote Linien“ überschritten? Die Stadtspitze äußert sich zurückhaltend. Die Veranstalter weisen den Vorwurf zurück. (SZ Plus)

Wieder Tempo 30 auf Mittlerem Ring Das hat das Verwaltungsgericht in einem Eilverfahren beschlossen. Erst im Januar hatte die Stadt eine Rückkehr zu Tempo 50 auf der Landshuter Allee angeordnet.

Aus dem Knorr-Bremse-Areal wird eine „Lebenswerk-Stadt“ Wo sich derzeit noch Kultur- und Freizeitangebote unter dem Titel „Lucky Star“ befinden, wird ein nachhaltiges Wohnviertel entstehen – mit 620 Wohnungen, Büros, Gewerbe und Gastronomie. Ein Projekt ist der Politik und den Menschen im Viertel besonders wichtig.

Richter spricht Masseur von Vorwurf der sexuellen Belästigung frei Der Heilpraktiker hatte „Probanden für Heilmassagen“ gesucht. Danach warf ihm eine 61-jährige Frau vor, ihr auch in den Intimbereich und an die Brüste gefasst zu haben. Doch der Richter sieht Widersprüche in ihrer Aussage.

Münchner Schülerin stirbt bei Rodelunfall: Polizei: Mädchen waren auf der Skipiste unterwegs

Urteil am Zivilgericht: Nach Hundekeilerei: Versicherung muss zahlen

Prozess in München: Gericht unterbricht Verfahren zu Anschlag auf Verdi-Demo

Brand bei der Bereitschaftspolizei: Powerbank entzündet sich – drei Polizisten verletzt

Wechsel bei den Marktfrauen : „Ich kann vor Schmerzen kaum stehen“ Die scheidende Marktweiber-Chefin Christl Lang und Nachfolgerin Susi Müller über ihren bekanntesten Tanz, die Frage, ob auch Männer aufgenommen werden, und einen ziemlich unangenehmen Moment. SZ Plus Interview von Michael Zirnstein ...

SZ-Test : Das sind die besten Krapfen Münchens Zwei Expertinnen verkosten für die Süddeutsche Zeitung 22 Krapfen: Manche sind arge Zumutungen – und der Testsieger überrascht schließlich alle. SZ Plus Von SZ-Autorinnen und SZ-Autoren ...

Café Francesca : Nachhaltig und dabei gar nicht pedantisch Alles auf der Speisekarte im Francesca ist vegetarisch, einiges auch vegan, vieles noch dazu saisonal. Das hat durchaus Konzept, trotzdem überzeugt das Schwabinger Café vor allem durch eines: ein leckeres Brunchangebot. Von Emily Joy Neumann ...

