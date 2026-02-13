DER TAG IN MÜNCHEN

Welche Partei passt zu Ihnen – und welche überhaupt nicht? Die Mieten steigen, die U-Bahn ist voll, kein Parkplatz in Sicht: Was sollte sich in München dringend ändern? Und was sollte unbedingt bleiben wie bisher? Mit dem SZ-Wahlcheck finden Sie heraus, welche Parteien Ihre Meinung teilen.

München wird zur Festung 5000 Polizisten, Scharfschützen auf den Dächern, Theresa May stöckelt in Pumps durch den Kontrollposten und Aktivisten erklimmen einen Kran: Szenen aus der Stadt, die für die Sicherheitskonferenz abgeriegelt wird.

Neuer München-„Tatort“ spielt auf der Sicherheitskonferenz Dreharbeiten während der Sicherheitskonferenz? Der BR überrascht mit einer Ankündigung zum neuen München-„Tatort“. Was es damit auf sich hat und worum es in dem Fall für das neue Ermittler-Duo geht.

Ein Herz für Putin: Wie der bayerische AfD-Vize Friedensbewegte für Russland gewinnen will Der Bundestagsabgeordnete Rainer Rothfuß soll am Samstag auf einer Kundgebung der Querdenker-Szene in München sprechen. Er pflegt enge Kontakte in die prorussische Szene und lobt die „fantastischen Zuspruchswerte“ des Kreml-Autokraten (SZ Plus).

Der Schock ist vergangen, der Schmerz bleibt Hunderte gedenken am Jahrestag des Anschlags auf die Verdi-Demo der Getöteten und Verletzten. Der Bürgermeister erinnert an das berührende Statement der Familie von Amel und Hafsa: Ihr Tod darf nicht politisch instrumentalisiert werden.

Betreiber der Frank Weinbar schmeißen hin Die Frank Weinbar in der Münchner Residenz gilt als Kult-Adresse für fränkischen Wein. Doch die Wirte sind genervt und haben ihren Vertrag gekündigt – aus mehreren Gründen.

WEITERE NACHRICHTEN

Statistik zum Wohnungsmarkt: Die Stadt München rettet mehr als 500 Wohnungen aus der Zweckentfremdung

Obersendling: Stadt kauft Siemens-Grundstück für mehr als 30 Millionen

Vereitelter Tankstellen-Raub: Nach Schüssen in Pasing – Polizei fasst Verdächtigen nach fünf Monaten

MÜNCHEN ERLESEN

Massaker in Iran : „Ich hatte Blut an meinem Arm, aber ich spürte keinen Schmerz“ Der Münchner Keyvan M. gerät bei einem Besuch in Iran in die Massenproteste. Er sieht Menschen sterben und Eltern, die in Leichenbergen nach ihren Kindern suchen. Über Erlebnisse, die ihn nicht mehr loslassen. SZ Plus Von Martina Scherf ...

Floristik : Billigboom im Blumenbusiness: Wie ein Traditionsgeschäft dagegenhält Hier Tankstellen-Sträuße für 3,99 Euro, dort Discounter-Gestecke zum Schnäppchenpreis: Wie schafft man es da, als Floristikgeschäft zu überleben? Ein Besuch bei Moritz Kneucker, der einen der ältesten Blumenläden in München führt. SZ Plus Von Anna-Maria Salmen ...

UNSER FREIZEITTIPP

Brauchtum in der Fastenzeit : Hier wird kräftig eingeschenkt: Münchens beste Starkbierfeste Weil nach kirchlichem Recht „Flüssiges das Fasten nicht bricht“, starten mit dem Beginn der Fastenzeit die Starkbierfeste. Das auf dem Nockherberg erfundene „Derblecken“ durch kabarettistische Fastenprediger ist inzwischen weitverbreitet. Der große Überblick. Von Oliver Hochkeppel und Matthias Deuring ...

