DER TAG IN MÜNCHEN

„Ich hätte das Kind nicht retten können, oder?“ München erinnert an die Mutter und ihre zweijährige Tochter, die vor einem Jahr beim Anschlag auf eine Verdi-Demo getötet wurden. Im laufenden Prozess schildern Augenzeugen die fürchterlichen Ereignisse, so auch eine Krankenschwester, die dem Mädchen helfen wollte (SZ Plus).

So sehr beeinflussen die Berufsangaben auf Stimmzetteln die Wähler Die Kandidaten für den Stadtrat dürfen auf den Listen ihre Tätigkeiten angeben. Was dort steht, wirkt sich entscheidend auf ihre Chancen aus. Welche Berufe profitieren – und schneiden Männer oder Frauen besser ab (SZ Plus)?

Auf dem Wahlzettel Sanitäter – im Alltag Jurist in einer Kanzlei Auffällig viele Stadtratskandidaten geben auf dem Stimmzettel Tätigkeiten aus dem Gesundheitsbereich an, obwohl sie ihr Geld in ganz anderen Branchen verdienen. Warum tun sie das? Und ist das überhaupt legal (SZ Plus)?

Neues Verbot an der Eisbachwelle: Surfer bezichtigen Stadt der Lüge Ist die aktuelle Wasserwalze gefährlich? Teile der Surf-Community widersprechen den Darstellungen der Behörden und des Oberbürgermeisters. Ihre Befürchtung: Hier gehe es um ein „faktisches Ende des Surfens an der Eisbachwelle“.

Sie bedrohten ihn mit einer Pistole und prügelten auf ihn ein, um an Geld zu kommen Zwei junge Männer dringen nachts in eine sozialtherapeutische WG ein, um sie auszurauben. Doch der Plan gerät völlig außer Kontrolle. Nun hat der Prozess gegen sie begonnen.

OB Reiter stellt den Münchner Mietenstopp infrage Mehr als sechs Jahre hat es für Zehntausende Bewohner von städtischen Wohnungen keine Erhöhungen mehr gegeben – nun lässt Münchens sozialdemokratischer Oberbürgermeister anklingen, dass es so nicht weitergehen könnte.

WEITERE NACHRICHTEN

Verkehrsbehinderungen durch Sicherheitskonferenz: Autobahnen um München wegen Politiker-Anreisen gesperrt

Streik bei der Lufthansa: 300 Flüge in München annulliert

Polizei fasst Schüler: Klo-Streich in Münchner Schule verursacht riesigen Schaden

Probleme bei der Deutschen Bahn: „Wenn du Bahnvorstand bist, dann musst du Schmerzen lieben“

Münchner Bahnhofsviertel: Einbrecher wollten sich durch Decke in Juweliergeschäft bohren

MÜNCHEN ERLESEN

Luftballonkunst : „Ein Ballon hat den gleichen Effekt wie ein Regenbogen“ Guido Verhoef, der eine Ausstellung mit 500 000 Luftballons entworfen hat, über die Frage, warum die aufblasbaren Gebilde seit jeher so faszinieren und was sie mit Sternschnuppen zu tun haben. SZ Plus Interview von Philipp Crone ...

SZ-Podcast „Hey München“ : Wie läuft der Prozess gegen den Verdi-Attentäter? Und wieso müssen die Bewohner der Studentenstadt mit Schimmel und Löchern in den Wänden leben? Von Anna-Maria Salmen ...

UNSER GASTROTIPP

Bistro Mokum : Im guten Sinne à la parisienne Die Tagesbar Mokum auf der Schwanthalerhöhe ist eine echte Bereicherung des Viertels – und es macht Freude, dem jungen Betreibertrio zuzusehen. Von Karl-Heinz Peffekoven ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg