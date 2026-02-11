DER TAG IN MÜNCHEN

„Alle Ausrutscher sind herzlich willkommen, Herr Merz“ Bei der Vorstellung der Darsteller für das Singspiel am Nockherberg freuen sich die Beteiligten über reichlich Vorlagen aus der Politik. Zwischen die bitterbösen und mordslustigen Bemerkungen schleichen sich aber auch ernste Töne. (SZ Plus)

Auch ausländische Polizisten schützen Münchner Sicherheitskonferenz Weil viele Beamte im Einsatz sind, um Faschingsumzüge zu bewachen, setzt die Polizei bei der Großveranstaltung erstmals auf Hilfe aus anderen Ländern. Rund um das Treffen von Politikern und Militärs soll es mehr als 20 Demonstrationen geben.

Streik legt Nahverkehr weitgehend lahm – das Chaos bleibt aus Zum zweiten Mal hat die Gewerkschaft die Mitarbeiter der Münchner Verkehrsgesellschaft zum Ausstand aufgerufen. Doch auf einigen Linie verkehren dennoch Tram- und U-Bahnen – nicht nur für Fußballfans auf dem Weg zur Fröttmaninger Arena.

Kommen wirklich 100 000 Menschen zur Iran-Demo nach München? Die Veranstalter erwarten Teilnehmer aus ganz Europa auf der Theresienwiese, um gegen das Mullah-Regime zu demonstrieren – sogar aus Norwegen sollen Reisebusse anfahren. Womöglich tritt auch ein prominenter, aber umstrittener Redner auf.

Das falsche Maskottchen soll mehr als 20 000 Euro zahlen Beim EM-Eröffnungsspiel 2024 in München schlich sich Marvin Wildhage als falscher „Albärt“ in den Innenraum des Stadions. Nun liegt ein Strafbefehl gegen ihn vor – doch der Youtuber wehrt sich.

Schimmel in Wohnheimen – „letzte Chance“ für Studierendenwerk Chefin Claudia Meijering muss sich im Landtag harter Kritik stellen. Die Politiker drohen, dem Werk die Verantwortung zu entziehen. Kann ein kurzfristig angekündigter „Aktionsplan“ die Zustände verbessern?

Büros werden Wohnungen: Dieses Beispiel aus München soll Schule machen (SZ Plus)

Denkmalschutz versus Zugänglichkeit: Die Posse um den Umbau des Karl-Valentin-Museums (SZ Plus)

Englischer Garten: Plötzlich baut sich die Eisbachwelle auf – doch Surfen wird verboten

Urteil rechtskräftig: Kiffen ist im Englischen Garten erlaubt

Rückschlag für Elektromobilität: Münchens E-Autofahrer müssen noch länger auf neue Ladesäulen warten

Kommunalwahl in München : Panaschieren, kumulieren oder nur ein Kreuz setzen – was bei der Wahl zu beachten ist Mehr als ein Dutzend Oberbürgermeister-Kandidaten und ein riesiger Stimmzettel, auf dem für den Stadtrat 80 einzelne Stimmen vergeben werden können – was bei der Kommunalwahl zu beachten ist. Von Heiner Effern und Anna Hoben ...

Trend in der Klassikwelt : Immer mehr Tattoos auf der Opernbühne Für Startenor Pavol Breslik sind seine Tattoos „eine Art Droge“. Er trägt sie am ganzen Körper und ist bei Weitem nicht der einzige Tätowierte auf den Opernbühnen. Doch manchmal bringt die Körperkunst auch so ihre Probleme. SZ Plus Von Jutta Czeguhn ...

Tipps für den Valentinstag in München : Herz verlieren leicht gemacht 2026 fallen der Valentinstag und die Hochsaison des Faschings auf dasselbe Wochenende. Das birgt närrisch viele Möglichkeiten, beides freudvoll zu feiern. Von Lena Matuschik ...

