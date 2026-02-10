DER TAG IN MÜNCHEN

München – die heimliche Hauptstadt der Rüstungstechnologie Die Branche entwickelt sich seit dem Ukraine-Krieg rasant. Immer häufiger kommen die entscheidenden Impulse von Start-ups. Doch manche Investoren ringen mit moralischen Fragen (SZ Plus).

Stadt will neue Büros an Bau von Wohnungen koppeln Schluss mit reinen Gewerbequartieren, die abends und am Wochenende wie ausgestorben sind: Wie die Stadt München dafür sorgen will, dass künftig nur noch gemischt genutzte Areale entstehen (SZ Plus).

So soll der Verkehr im Münchner Osten künftig besser fließen Die A99 im Osten von München gehört zu den meistbefahrenen Autobahnen Mitteleuropas – und wird sukzessive auf acht Spuren erweitert. Mit dem Umbau des Autobahnkreuzes wird hier eine Jahrhundertbaustelle entstehen.

Sind diese Bäume eine Gefahr oder verdienen sie Schutz? Baum-Krimi an der Königinstraße: Ein Hauseigentümer will drei alte Eschen fällen lassen – und bekommt dafür eine Genehmigung von der Stadt. Ein Verein will das jedoch verhindern. Nun muss ein Gericht entscheiden (SZ Plus).

Der Angeklagte schaut weg, als die Videos seiner Taten gezeigt werden Yong T. gesteht nach langem Schweigen, wie er seine Freundin narkotisiert, vergewaltigt und gefilmt hat – und ergeht sich in immer neuen Rechtfertigungen. Der 27-Jährige ist offenbar nicht allein. Die Ermittlerinnen sprechen von einer unfassbaren Dimension des Missbrauchs (SZ Plus).

Industrie: Linde will einige Hundert Jobs abbauen (SZ Plus)

Wahlkampf in München: Klimaschutz? So wichtig auch wieder nicht

München: Mehr als 300 Kellereinbrüche in sechs Wochen

Öffentlicher Nahverkehr : „Geld ist nicht alles“ Alexandra Novakovic liebt ihren Job als U-Bahnfahrerin in München. Aber es gibt viele Dinge in ihrem Berufsleben, die sie stören – weshalb sie an diesem Mittwoch zusammen mit vielen Kolleginnen und Kollegen erneut streiken wird. SZ Plus Von Linus Freymark ...

Sportpsychologe bei Olympia : „Wer das lernt, erarbeitet sich einen Vorteil“ Wie reagiert das Team auf ein Gegentor? Schätzt der Athlet das Risiko richtig ein? Tom Kossak, Sportpsychologe beim Eishockey und Snowboard, über den Einfluss von Social Media, Vorteile eines Gegners und wo er besonders aufpassen muss. SZ Plus Interview von Thomas Becker ...

Café Cup & Cozy : Wo kleine Kunstwerke in lässiger Atmosphäre serviert werden Die Betreiber vom Café Cup & Cozy sind entspannt, sympathisch – und extrem akkurat: Die Matchas und Bowls sehen aus wie aus dem Kochbuch. Kein Wunder, dass sich oft eine Schlange bildet. Von Lisa Sonnabend ...

