DER TAG IN MÜNCHEN

Pokalspiel soll trotz Streik im Nahverkehr stattfinden – Notprogramm bei der U-Bahn Den Fans des FC Bayern und von RB Leipzig steht am Mittwoch eine beschwerliche Anreise zum Stadion bevor. Was der Verein und die Münchner Verkehrsgesellschaft Arena-Besuchern empfehlen.

Studierendenwerk entschuldigt sich – und muss sich vor Minister rechtfertigen Auf Tausenden Fotos hatten Bewohner Mängel in Wohnheimen dokumentiert. Nun attackieren mehrere Parteien den Betreiber. Ein CSU-Politiker geht dabei am weitesten.

Hat beim Wiesn-Motiv die KI nachgeholfen? Mehrere Grafikerinnen und Grafiker erheben Vorwürfe gegen den Künstler. Die Stadt stellt sich nach einer Prüfung hinter ihn. Warum der Einsatz von künstlicher Intelligenz auch für sie ganz schön peinlich wäre.

Wie grün sind Holzhybrid-Gebäude? Bei neuen Bürobauten wird statt auf Stahlbeton vermehrt auf Holz gesetzt. Das Ziel: Emissionen einsparen. Doch der ökologische Gewinn ist kein Automatismus. Worauf es ankommt. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Tödliches Unglück: 70-Jähriger stirbt am Stachus nach Sturz vor einfahrende S-Bahn

Unterschleißheim: 16-Jähriger flieht mit Tempo 120 vor der Polizei

Tötungsdelikt in Untergiesing: Polizei nennt neue Details zur tödlichen Attacke auf 75-Jährige

MÜNCHEN ERLESEN

Palliatives Tagesangebot : „Leben zu können, ohne sich erklären zu müssen, das ist hier möglich“ Im Christophorus-Haus in München treffen sich zweimal die Woche Menschen, die bald sterben werden. Denn hier finden sie eine Nähe und ein Verständnis, die anders sind als mit der Familie oder Freunden. SZ Plus Von Nicole Graner ...

Erste große Liebe : War sie die Eine? Stella träumte mit Ben vom Heiraten, Majolie hätte Lena ewig beim Tanzen zusehen können, und Noah fühlte sich bei Solea zum ersten Mal zu Hause. Dann war es vorbei – es blieb die Frage: Wird es jemals wieder so intensiv? SZ Plus Von Sophie Gartmann ...

UNSER FREIZEITTIPP

SZ-Veranstaltung : Diskussion zur Deutschen Bahn Was läuft schief? Und wann wird es besser? Expertinnen und Experten geben am 11. Februar in München exklusive Einblicke in das System Deutsche Bahn. ...

