DER TAG IN MÜNCHEN

Wenn von vier Freunden nur zwei übrig bleiben Oliver verliert seine Frau, einige Monate später Anna ihren Mann: Beide sterben an Krebs. Wie der Tod zwei junge Familien zerbricht – und wie eine besondere Freundschaft entsteht, indem sie über das Unaussprechliche sprechen.

Nahverkehr in München wird erneut bestreikt – auch andere Bereiche sind betroffen Verdi will am Mittwoch in München und Nürnberg erneut den öffentlichen Nahverkehr lahmlegen. An Kliniken, Hochschulen und Kultureinrichtungen legen Tarifangestellte schon in den Tagen zuvor die Arbeit nieder. Auch die Polizei-Gewerkschaft GdP ruft zu einem bayernweiten Warnstreik auf.

Warum in den Kliniken gestreikt wird Immer mehr Arbeit, immer weniger Personal, ungleiche Gehälter für die gleiche Tätigkeit: In vielen Kliniken gibt es diese Woche Streiks. Worum es den Beschäftigten dabei geht, zeigt ein Blick hinter die Kulissen des LMU Klinikums in München (SZ Plus).

23-Jähriger soll Frau in Untergiesing getötet haben Anwohner rufen Samstagnacht wegen eines Streits die Polizei. Die rückt mit mehreren Streifen an und findet das Opfer leblos im Eingangsbereich ihres Reihenhauses.

Wenn Wohnen zur Existenzfrage wird – Tausende demonstrieren gegen den „Mietwahnsinn“ Familien pferchen sich auf engem Wohnraum zusammen, alteingesessene Mieter werden durch Investoren verdrängt: In der Münchner Innenstadt protestieren zahlreiche Menschen gegen die Misere auf dem Wohnungsmarkt.

Zauberer, Hexen und ein OB-Kandidat als Bauarbeiter Beim Umzug der Damischen Ritter bewegen sich rund 50 Wagen und Zuggruppen durch die Innenstadt. Auch viele bekannte Gesichter aus der Stadtpolitik lassen sich die Gelegenheit nicht entgehen, ihre Themen zu präsentieren.

WEITERE NACHRICHTEN

Bisher 21 Veranstaltungen angemeldet: Rekord-Demos rund um Sicherheitskonferenz erwartet

Münchner Olympia-Pläne: Klingbeil sieht Bewerbung als Investition

Remake-Begeisterung hält an: Grünes Licht für weiteren Pumuckl-Kinofilm

MÜNCHEN ERLESEN

SZ-Pflegekolumne: Auf Station : Wie sich die Pflege auf Intensivstationen verändert Vor 21 Jahren hat Pola Gülberg ihr Ausbildung in der Pflege abgeschlossen. Vieles funktionierte damals anders als heute. Und auch die Zukunft wartet mit Neuerungen – eine davon betrifft sie ganz persönlich. Protokoll von Johanna Feckl ...

Nachhaltigkeit : „Alles, was ich unter die Nähmaschine bringe, kann ich reparieren“ Christine Schiller kann kaputte Rucksäcke und andere Lieblingsutensilien wieder heil machen. Auf die Frage „Rentiert sich das noch“, hat sie nur eine Antwort. SZ Plus Interview von Sabine Buchwald ...

UNSER GASTROTIPP

Georg’s Bar : Eine Bar dieser Art ist in München selten Dass das Georg’s eine Zwischennutzung ist, merkt man dem Laden in keiner Weise an. Die vier jungen Betreiber haben es zu einem Ort für lange, lustige Abende gemacht – und das mit nur wenigen Handgriffen. Von Linus Freymark ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch



Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg