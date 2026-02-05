DER TAG IN MÜNCHEN

Warum müssen Studierende in München so leben? Mehr als 2000 Fotos, die der SZ vorliegen, zeigen massiven Schimmel in Wohnheimen des Studierendenwerks. Selbst der CSU-Wissenschaftsminister spricht von nicht hinnehmbaren Zuständen. (SZ Plus)

Sanierungen sind teuer – aber sie würden sich lohnen Die Münchner Universitäten gelten als exzellent. Etliche Wohnheime für Studenten aber sind derart heruntergekommen, dass es nur eine sinnvolle Lösung gibt. (Meinung, SZ Plus)

Vor dem Münchner Hauptbahnhof entsteht ein Interimsgebäude Das „Bahnhofsgebäude auf Zeit“ soll über Jahre den Betrieb stabil halten, während die umfangreichen Arbeiten am Hauptbahnhof andauern. An der Donnersbergerbrücke kommt eine 178 Meter lange Bohrmaschine zum Einsatz.

Trainieren für Trumps Schwiegersohn Jared Kushners Private-Equity-Fonds wollte eigentlich den Nahostkonflikt lösen. Stattdessen investierte er in großem Stil in das Münchner Start-up Egym, das das bekannte Fitness-Abo Wellpass anbietet. Ein gutes Geschäft.

München bekommt ein neues Mietrad-System – Flotte wird deutlich größer Die Firma Nextbike hatte bis Herbst 2025 für die Münchner Verkehrsgesellschaft die markanten silberblauen MVG-Räder im Verleih. Nun kommt sie nach einer Klage wieder zum Zug. Was bei „My Radl“ geplant ist.

„Herr Schwarz“ und „Frau Braun“ erbeuten Gold im Wert von zwei Millionen Euro Schockanrufer setzen eine 77-jährige Frau massiv unter Druck. Am Ende übergibt diese den Betrügern sogar eine weitaus höhere Beute, als sie zu Anfang gefordert hatten.

Verdi und Gewerkschaft der Polizei: In München wird erneut gestreikt – diese Bereiche sind betroffen

Gegen Leerstand und Luxussanierung: Bis zu 10 000 Menschen bei Münchner Mietendemo erwartet

Brand auf Baustellenareal: Nach Tötungsdelikt: Polizei fasst zweiten Tatverdächtigen

Betrug mit Medikamenten: Schwerer Schlag gegen Bande von Rezeptfälschern

Weiße-Rose-Gedächtnisvorlesung: „Wir leben wieder in einer Zeit, in der etwas zu tun ist“

SZ-Podcast „Hey München“ : Warum kostet ein Baum in München 70 000 Euro? Und München ist die unattraktivste Metropolregion Deutschlands – wie bitte? Von Anna-Maria Salmen ...

Technologie : Künstliche Intelligenz im Keller Das neue KI-Datenzentrum der Deutschen Telekom steht in München. Unter der Erde. So glamourös wie die Server anderswo oder die Weltall-Idee von Elon Musk ist das nicht. Aber dafür real. SZ Plus Von Andrian Kreye ...

Genuss am Stadtrand : In der rauschfreien Zone Aperitif auf Verjus-Basis, besondere Kombucha-Getränke, aber auch Wein und Sekt ohne Prozente – „Hej.danej“ in Germering hat sich auf alkoholfreie Getränke spezialisiert und folgt damit einem Trend. Was Ladeninhaberin Manuela Zanon Einsteigern empfiehlt. Von Ingrid Hügenell ...

