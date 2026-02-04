DER TAG IN MÜNCHEN

Warum kostet ein neuer Baum in der Fußgängerzone 70 000 Euro? 150 zusätzliche Bäume will die Stadt in der Münchner Altstadt pflanzen – doch die Schattenspender sind teurer, als man denkt. Welche Kosten entstehen und warum der Auftrag vermutlich europaweit ausgeschrieben wird (SZ Plus).

Verein meldet Iran-Demo mit 100 000 Teilnehmern an Am 14. Februar soll es auf der Theresienwiese eine große Kundgebung gegen das Regime in Iran geben. Auch der Sohn des gestürzten Schahs ruft zum Protest auf.

Münchner Wohnen muss Millionen-Ausschreibung für PR-Beratung stoppen OB Dieter Reiter greift nach einem Bericht direkt in die Arbeit des städtischen Wohnungsunternehmens ein. Es ist nicht das erste Mal, dass er als Aufsichtsratschef einschreiten muss.

Wirtewechsel auf der Wiesn Nach einem kurzen Intermezzo gibt Oliver Wendel das Café Theres wieder auf. Seine Nachfolgerin soll die Tochter des Pfanni-Erben Werner Eckart werden. Was sich hinter dieser Entscheidung verbirgt.

Im Tucherpark zieht die Zukunft ein Im Herbst groß angekündigt, ist es nun so weit: Die Telekom nimmt die erste Stufe ihres KI-Rechenzentrums im Münchner Englischen Garten in Betrieb.

WEITERE NACHRICHTEN

Münchner Stadtviertel: Wo in diesem Jahr neue Verkehrsversuche stattfinden

Ermittlungen gegen mehrere Männer: Vergewaltigungen unter Narkose: Hinweise auf ein internationales Netzwerk (SZ Plus)

Verkehr in München: Kulturkampf am Giesinger Berg

MÜNCHEN ERLESEN

Glaube in Krisenzeiten : Wo die Welt verstummt Krieg, Despotie und Ungerechtigkeit: Hat die katholische Kirche darauf nicht ein paar Antworten? Im Kloster Schäftlarn finden Menschen Abstand und Ruhe – und mit dem heiligen Benedikt Orientierung. Ein Besuch mit überraschenden Erkenntnissen. SZ Plus Von Bernhard Lohr ...

Verkannt und ermordet : Wer war Alois Dallmayr? Alois Dallmayr, der Neffe des berühmten Münchner Kaufmanns, will eigentlich Psychiater werden. Stattdessen verbringt er als Patient Jahrzehnte in Anstalten – bis er ein „Euthanasie“-Opfer der Nationalsozialisten wurde. SZ Plus Von Benedikt Karl ...

UNSER KULTURTIPP

Festival „Kuckuck“ 2026 : Neunmal Theaterzauber für Kleinkinder Das Theaterfestival „Kuckuck“ in München zeigt von 14. bis 22. März nationale und internationale Produktionen für Kinder von sechs Monaten bis fünf Jahren. Die Tickets sind begehrt. Von Barbara Hordych ...

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