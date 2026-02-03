DER TAG IN MÜNCHEN

„Wir brauchen mehr Kompetenz in technischen Fragen“ Michael Decker, neuer Leiter des Deutschen Museums, über die Frage, warum er das Haus zu einem Ort für Debatten machen will, nach der Sanierung nicht alle Ausstellungen gezeigt werden – und wie es mit dem Bergwerk weitergeht (SZ Plus).

Problemzone Bahnhofsviertel – ein Fall für die Taskforce Abends wird im südlichen Bahnhofsviertel auch mal gepöbelt und an Hausecken gepinkelt. Die Stadt hat dort Handlungsbedarf ausgemacht. Wie das Eingreifen von Stadt, Polizei und Deutscher Bahn die Gegend verändern soll.

Münchner Wohnen schlittert in die nächste Abrechnungspanne Der städtischen Wohnungsgesellschaft droht ein Schaden im siebenstelligen Bereich, weil Abrechnungen nicht fristgerecht zugestellt wurden. Und die Mieter? Bekommen trotzdem Mahnungen.

Wenn die Opfer die Diebe selbst einladen Die Polizei warnt vor einer neuen Trickbetrüger-List: Die Täter geben sich in Zeitungsanzeigen als Ankäufer von Pelzen, Antiquitäten oder Gold aus – und verschaffen sich so Zugang zu den Wohnungen meist älterer Menschen.

WEITERE NACHRICHTEN

Deutschlands besucherstärkstes Kino: Münchner Politiker wollen das Mathäser retten (SZ Plus)

Katholischer Wohlfahrtsverband: Caritas will Wohnhäuser in München verkaufen – Mieter in Sorge (SZ Plus)

Haidhausen: Lastenrad der Linken gestohlen und mit Hakenkreuz beschmiert

Trickbetrug: Falsche Handwerker verlangen 20 000 Euro für neue Regenrinne

MÜNCHEN ERLESEN

Münchens junge Kreative: „Tittas Fritas“ : Wenn aus Resten Mode wird Aus Museumsleinen wird eine Bluse, aus alten Hemden werden Patchwork-Taschen. Wie Anna Stahan und Kira Schmid zeigen, dass man mit Kreativität die Modewelt neu denken kann. Von Leila Herrmann ...

Wintersport in den Bergen : Vorsicht, wenn es wumm macht Berg- und Skiführer Chris Semmel ist Sachverständiger für Lawinenunfälle. Er warnt davor, sich bei Skitouren auf Planungstools im Internet zu verlassen. SZ Plus Von Benjamin Engel ...

UNSER FREIZEITTIPP

Kostümpartys 2026 : Wo die Münchner Fasching feiern „Mia san Fasching“ heißt das neue Feiermotto in München. Es soll zu mehr Miteinander und einer steil aufsteigenden Stimmungskurve führen. Von „München Narrisch“ zum Biedersteiner Kellerfasching und dem Tanz der Marktweiber – hier treibt man es besonders bunt. Von Michael Zirnstein ...

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