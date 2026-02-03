DER TAG IN MÜNCHEN
„Wir brauchen mehr Kompetenz in technischen Fragen“ Michael Decker, neuer Leiter des Deutschen Museums, über die Frage, warum er das Haus zu einem Ort für Debatten machen will, nach der Sanierung nicht alle Ausstellungen gezeigt werden – und wie es mit dem Bergwerk weitergeht (SZ Plus).
Problemzone Bahnhofsviertel – ein Fall für die Taskforce Abends wird im südlichen Bahnhofsviertel auch mal gepöbelt und an Hausecken gepinkelt. Die Stadt hat dort Handlungsbedarf ausgemacht. Wie das Eingreifen von Stadt, Polizei und Deutscher Bahn die Gegend verändern soll.
Münchner Wohnen schlittert in die nächste Abrechnungspanne Der städtischen Wohnungsgesellschaft droht ein Schaden im siebenstelligen Bereich, weil Abrechnungen nicht fristgerecht zugestellt wurden. Und die Mieter? Bekommen trotzdem Mahnungen.
Wenn die Opfer die Diebe selbst einladen Die Polizei warnt vor einer neuen Trickbetrüger-List: Die Täter geben sich in Zeitungsanzeigen als Ankäufer von Pelzen, Antiquitäten oder Gold aus – und verschaffen sich so Zugang zu den Wohnungen meist älterer Menschen.
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