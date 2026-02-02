DER TAG IN MÜNCHEN

Der Streik im Nahverkehr soll bald weitergehen Die Gewerkschaft Verdi legt U-Bahn und Tram in München praktisch lahm. Wie viel Gehalt die Streikenden fordern – und was die Fahrerinnen und Fahrer bislang verdienen.

Als der Staatsanwalt die Anklage verliest, herrscht Entsetzen im Gerichtssaal Ein 27-jähriger Student steht wegen versuchten Mordes vor Gericht, weil er seine Freundin betäubt, vergewaltigt und gefilmt haben soll. Auf ihn gestoßen sind die Ermittler offenbar wegen eines anderen schockierenden Falls mit vielen weiteren Opfern.

Radfahrerin schwer verletzt durch Zusammenstoß mit Lkw Im morgendlichen Berufsverkehr kollidiert eine 55-jährige Radlerin in Milbertshofen mit einem Lastwagen. Wie genau es dazu kam, ermittelt derzeit die Polizei.

WEITERE NACHRICHTEN

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Prozess am Landgericht: 15 000 Euro Tierarztkosten für den Straßenhund – wer zahlt?

Pilotprojekt im Probebetrieb: Die S-Bahn braucht keinen Fahrer mehr – zumindest beim Rangieren

Verteidigung: Im Fliegerhorst Erding werden nun Drohnen entwickelt

MÜNCHEN ERLESEN

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Unternehmen in München : Diese Start-ups gehen gesellschaftliche Probleme an – und verdienen Geld damit Sie vereinfachen digitale Kommunikation für ältere Menschen radikal oder helfen blinden Personen bei der Orientierung: Wie es Unternehmen gelingt, Wirtschaftlichkeit und soziale Wirkung zu vereinen. SZ Plus Von Catherine Hoffmann ...

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Café Cade : Nicht einfach irgendein Café an der Ecke Im Café Cade fühlt man sich schnell besonders wohl. Das liegt an Betreiber Schekeb Yawar und an den Geheimrezepten seiner Mama. Von Lisa Bögl ...

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