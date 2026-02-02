DER TAG IN MÜNCHEN
Der Streik im Nahverkehr soll bald weitergehen Die Gewerkschaft Verdi legt U-Bahn und Tram in München praktisch lahm. Wie viel Gehalt die Streikenden fordern – und was die Fahrerinnen und Fahrer bislang verdienen.
Als der Staatsanwalt die Anklage verliest, herrscht Entsetzen im Gerichtssaal Ein 27-jähriger Student steht wegen versuchten Mordes vor Gericht, weil er seine Freundin betäubt, vergewaltigt und gefilmt haben soll. Auf ihn gestoßen sind die Ermittler offenbar wegen eines anderen schockierenden Falls mit vielen weiteren Opfern.
Radfahrerin schwer verletzt durch Zusammenstoß mit Lkw Im morgendlichen Berufsverkehr kollidiert eine 55-jährige Radlerin in Milbertshofen mit einem Lastwagen. Wie genau es dazu kam, ermittelt derzeit die Polizei.
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Pilotprojekt im Probebetrieb: Die S-Bahn braucht keinen Fahrer mehr – zumindest beim Rangieren
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