DER TAG IN MÜNCHEN

81 Versprechen für München: Was hat Grün-Rot im Rathaus wirklich geschafft? Sechs Jahre lang hat die SZ überprüft, was aus dem Koalitionsvertrag eingelöst wurde – von Wohnen, über Radfahren bis Kitas. Blättern Sie durch den interaktiven München-Tracker.

Massive Streiks im Münchner Nahverkehr für Montag angekündigt U-Bahn-, Tram- und Busfahrer wollen die Arbeit niederlegen. Worauf sich Fahrgäste einstellen müssen und was die Gewerkschaft Verdi fordert.

Warum auch am Jahrestag des Anschlags verhandelt wird Einer der kommenden Prozesstage fällt auf den 13. Februar. Die Gewerkschaft Verdi hatte gebeten, den Termin zu verlegen – das aber sei aus einem Grund nicht möglich, erklärt der Vorsitzende Richter. Die SZ dokumentiert jeden einzelnen Prozesstag (SZ Plus).

München hält an der Zeltvergabe beim Oktoberfest fest Können sich die Brauereien ihre Wiesn-Wirte selbst aussuchen? Diese Frage beantworten das Wirtschaftsreferat und ein Experte für Vergaberecht gleichermaßen im Sinne der Stadt. Wie sie ihre Auffassung begründen (SZ Plus).

Neue Umfrage: So steht es im Rennen um den Münchner OB-Posten Schafft es Dieter Reiter womöglich schon im ersten Wahlgang, wieder zum Stadtoberhaupt gewählt zu werden? Wie schneiden seine beiden Konkurrenten von CSU und Grünen ab? Eine aktuelle Forsa-Umfrage liefert nun erste Hinweise.

WEITERE NACHRICHTEN

Prozess in München: Streit um Wodka – Obdachloser nach Messerattacke zu zehn Jahren Haft verurteilt

Rätsel am Leonrodplatz: Woher stammen bloß die mysteriösen Löcher an der Tramhaltestelle?

Sexualdelikte in Laim: 19-Jähriger soll Frauen begrapscht haben – eine sogar mindestens fünf Mal

MÜNCHEN ERLESEN

Meinung Prantls Blick : Ein Mann, wie ihn die SPD heute so bitter bräuchte SZ Plus Von Heribert Prantl ...

Patienten der Anstalt Eglfing-Haar : Als Alois Dallmayr von den Nazis ermordet wurde Mit Zeichnungen und Briefen versuchten der Neffe des Delikatessen-Händlers und andere, auf ihre Lage in der sogenannten Heil- und Pflegeanstalt Eglfing-Haar aufmerksam zu machen. Über drei Schicksale und das Grauen der „Hungerhäuser“. SZ Plus Von Barbara Galaktionow ...

UNSER FREIZEITTIPP

Wintersport in Bayern : Traumhafte Langlaufrouten im Münchner Oberland Südlich von München laden Loipen für jedes Niveau dazu ein, ganz entspannt oder sportlich die Natur zu genießen. Sechs Tipps für längere Strecken. Von Benjamin Engel ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch



Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg