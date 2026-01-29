DER TAG IN MÜNCHEN
Brandanschlag auf jüdisches Altenheim steht vor der Aufklärung – nach mehr als 50 Jahren Die Ermittlungen der Münchner Generalstaatsanwaltschaft konzentrieren sich auf einen 2020 gestorbenen Münchner. Der Rechtsextremist, der das Seniorenheim in der Reichenbachstraße angezündet haben soll, ist für weitere Straftaten bekannt. (SZ Plus)
Neuer Wirt für das Paulaner Bräuhaus steht fest Zeno Kratzer übernimmt von April an das traditionelle Wirtshaus am Kapuzinerplatz. Der 33-Jährige will es einer Verjüngungskur unterziehen und manche Gerichte zu „Kampfpreisen“ anbieten. Was er genau plant. (Exklusiv)
„Irrsinn, was man da ausgibt, aber sonst kriegst du ja nichts“ Die SZ spricht in der Stadt mit den teuersten Mieten Deutschlands mit Menschen über Wohnglück, Schimmel in den Zimmern und den Campingplatz als letzte Rettung. (SZ Plus)
Zwei Jahre und neun Monate Haft im KVR-Korruptionsprozess Im ersten Prozess um Korruptionsfälle im Kreisverwaltungsreferat kommt der Hauptangeklagte mit einer eher milden Strafe davon. Das Gericht lobt seine Aufklärungshilfe, denn inzwischen sind ein halbes Dutzend Tatverdächtige im Visier der Behörden.
WEITERE NACHRICHTEN
Faschingsumzug und „München narrisch“: Münchner Straßenfasching unter stärkeren Sicherheitsvorkehrungen
Aufwertung: Nach dem Alten Botanischen Garten: Jetzt nimmt sich die Stadt das Bahnhofsviertel vor
Dachauer Straße: Plötzlich gibt der Boden nach – Frau stürzt in den Untergrund
Prozess am Landgericht: 22-Jähriger soll Schülerin im Park vergewaltigt haben
MÜNCHEN ERLESEN
Gastronomie:Münchens Bierpreis-Paradoxon
Einige Münchner Brauereien erhöhen ihre Preise, einige Wirte senken die ihrigen. Wie kann das sein? Über ein Politikum, das einst eine Revolution auslöste – und noch heute relevant ist.
Thomas Lang über die Aktualität von Melvilles „Moby Dick“:Wie toxische Führungsfiguren die Welt in den Untergang reißen
Lässt sich Melvilles berühmter Roman „Moby Dick“ als Spiegelbild des heutigen Amerika lesen? Thomas Lang setzt sich in seinem Roman „Melville verschwindet“ intensiv mit Männerbildern und vermeintlichem Heldentum auseinander. Ein Gespräch.
UNSER FREIZEITTIPP
Freizeit im Winter:Die schönsten Sonnenspaziergänge rund um München
Ob frühmorgens, in der Mittagspause oder ausgeruht am Wochenende: Sobald es die Sonne durch die Nebelsuppe schafft, können Sie auf diesen elf Runden im Münchner Umland Licht und frische Luft tanken.
