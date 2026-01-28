DER TAG IN MÜNCHEN

Was passieren müsste, damit die Bahn die Kurve kriegt Mehr Trassen, mehr Züge, bessere Anbindungen: Politiker aus Oberbayern haben aufgeschrieben, was nötig wäre, damit München bis 2050 vom Auto wegkommt. Die aktuelle Situation des Schienennetzes bezeichnen sie als „erbärmlich“ und warnen vor einem „Horrorszenario“. (SZ Plus)

„Die Testphase hat gezeigt, dass die Fußgängerzone funktioniert“ Über den umstrittenen Verkehrsversuch in der Weißenburger Straße wurde heftig diskutiert. Nun hat die Stadt eine Bilanz dazu vorgestellt – mit einem „deutlichen Ergebnis“.

Das Lehel bekommt eine Fußgängerzone In einem Teilstück der St.-Anna-Straße sollen Fußgänger dauerhaft unbehelligt vom Autoverkehr flanieren können. Dafür spricht sich das zuständige Gremium aus. Dort sieht man eine „riesige Aufwertung“ für das Viertel.

Kontakte zur Reichsbürgerszene: Münchner Polizistin aus Dienst entfernt Ihren Kollegen gegenüber verbreitete die Beamtin krude, teils verfassungsfeindliche Thesen. Bei einer Hausdurchsuchung werden kistenweise einschlägige Flyer entdeckt. Vor dem Verwaltungsgericht versucht die Frau noch einer Entlassung zu entkommen.

Bayerischer Hof bekommt einen neuen Küchenchef für sein Sternerestaurant Nach dem überraschenden Abgang von Anton Gschwendtner ist das Münchner Luxushotel in der Schweiz fündig geworden: Kevin Romes wird nun übernehmen. Wer ist der neue Küchenchef, der die Michelin-Sterne für das Gourmetrestaurant Atelier halten soll?

Eine Explosion von einem Menschen Bei der Premiere von „Diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ schwärmt Simon Verhoeven von Hauptdarsteller Bruno Alexander, Joachim Meyerhoff outet sich als Faschingsmuffel und eine Person fehlt ganz besonders. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Au-Haidhausen: Die Baustelle, die einfach nicht aus dem Hypopark verschwindet

Unfall an Bahnübergang: Autofahrer umfährt Schranke, rammt S-Bahn und flüchtet

Tod mit mehr als 50 Jahren: Circus Krone trauert um Elefantenkuh Bara

Kommunalwahl 2026: München verschickt Wahlbenachrichtigungen

MÜNCHEN ERLESEN

Schauspielerin Saskia Vester : Was dich zum mutigen Menschen macht Saskia Vester hat sich die Theaterrolle einer Frau auf den Leib geschrieben, die es mit einem bösartigen Senior aufnimmt. Ihre Haltung hat viel zu tun mit den schrecklichen Erfahrungen ihrer Eltern in der NS-Zeit. SZ Plus Interview von Barbara Hordych ...

Millionenerfolg versus Hochkultur : Gefühlssache: Warum New Adult die Literaturwissenschaft herausfordert An der LMU München diskutieren Studierende über Trivialliteratur. Warum Millionen-Bestseller an der Uni noch immer als minderwertiger gelten – und was das über unser Literaturverständnis verrät. SZ Plus Von Eva Pramschüfer ...

UNSER FREIZEITTIPP

Griechische Taverne am Siebenbrunn : Ein Teller voll Hellas In der Nähe des Tierparks kann man in der Griechischen Taverne am Siebenbrunn, kulinarisch solide begleitet, vom Sommer träumen. Von Iwan Lende ...

