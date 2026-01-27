DER TAG IN MÜNCHEN

Verlieren die Münchner Brauereien ihre Wiesnzelte? Ein Streit um die Zeltvergabe könnte das Oktoberfest grundlegend verändern. Im Stadtrat herrscht „Alarmstimmung“. Was gerade hinter den Kulissen geschieht. (SZ Plus)

MVG-Chef hört auf Ingo Wortmann wechselt von München nach Oberhausen. In seine Amtszeit fallen mehrere bedeutende Verkehrsprojekte.

Freistaat geht erneut gegen Münchner Journalistik-Professor vor Die Landesanwaltschaft Bayern hat Michael Meyen zum zweiten Mal das Gehalt gekürzt. Der Professor streitet allerdings in beiden Fällen Verstöße gegen seine Dienstpflichten ab. Nun muss das Verwaltungsgericht entscheiden. (SZ Plus)

Was man über die Bezirksausschüsse wissen sollte In München werden neben dem Oberbürgermeister und 80 Stadtratsmitgliedern auch 703 weitere Mandatsträger gewählt. Welche Rolle diese Politiker spielen.

Analyse der Ausgangslage: Welche Chancen die Parteien in den Münchner Stadtvierteln haben

Wie der Drohnenhersteller Tytan die Bundeswehr schützen will Die Abwehrdrohnen des Start-ups sind in der Ukraine im Einsatz und sollen bald auch deutsche Kasernen schützen. In München luden die Drohnenbauer zu einem Kennenlernen ein. Mit dabei: Bayerns Ministerpräsident Söder, ein DJ und zahlreiche Soldaten. (SZ Plus)

„Wir waren dabei beim technischen Urknall der Musik“ Er war weltberühmt in der Neuen Deutschen Welle, heute gibt er sich als „Antistar“: Peter Schilling über seinen ewigen Über-Hit „Major Tom“, die Fußball-WM, seine neue Single und lebensverlängernde Maßnahmen mit 70. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Versuchtes Tötungsdelikt: 24-Jährige sticht mit Küchenmesser auf Drogerie-Mitarbeiter ein

Messerattacke vor der Mathäser-Einkaufspassage: Zwei Tatverdächtige festgenommen

Milbertshofen: 20-Jähriger rast im Porsche mit Tempo 121 durch die Stadt

MÜNCHEN ERLESEN

Buch über Erfolgsgeheimnisse : „Daraus macht hier jeder ein 100-Million-Dollar-Business“ Der ehemalige Chefredakteur Tom Junkersdorf hat ein Buch über Erfolg geschrieben. Ob es hilft? Wie man es vermarktet, weiß er zumindest. Von Thomas Becker ...

Münchner Nachtleben : „Die Geyerwally ist wie ein Gnadenhof“ Hendrik Haupt, Barmann der Geyerwally, über die besten Anekdoten des Lokals, was an neuen Bars oft stört und warum Boazn gerade wieder in Mode sind. Interview von Anja Schauberger ...

UNSER KULTURTIPP

Ausstellung in München mit Werken von Wolfgang Tillmans : Die Welt im Blick eines Starfotografen Das Unspektakuläre als Ereignis: Der Espace Louis Vuitton in München zeigt mit „Passages Silencieux“ einen intimen Überblick über das Schaffen Wolfgang Tillmans’. Von Jürgen Moises ...

