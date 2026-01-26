DER TAG IN MÜNCHEN
Handwerker lehnen bereits Aufträge in München wegen Parkplatzsorgen ab Weil es so wenige Haltemöglichkeiten und so viel Stau gibt, meiden immer mehr Betriebe die Stadt. Spezielle Parkzonen sollen Besserung bringen. Aber reicht das? (SZ Plus)
- Wirtschaftsverkehr: Wo Lieferdienste und Handwerker künftig parken sollen
Münchner Uni bezieht einen neuen Sportcampus – für 168 Millionen Euro Ein markantes Vordach, das über die Laufbahn reicht, diverse Hallen und Plätze für die verschiedenen Sportarten, Hörsäle, Büros und Diagnostiklabors: Was den neuen Sportcampus der Technischen Universität so besonders macht. (SZ Plus)
„Ich traue mich nicht zu sagen, dass ich Kurdin bin“ In der Stadt leben geschätzt bis zu 28 000 Kurden. In einer aktuellen Studie gibt ein Großteil der Befragten an, respektlose Behandlung erlebt zu haben.
Junge Frauen mit WG-Inserat angelockt und sexuell belästigt Der Architekt lebte bei seiner Mutter in Münchner Bestlage und suchte offenbar gezielt nach jungen Untermieterinnen. Beim Prozess berichten mehrere Frauen, welche Szenen sich in der Wohnung abspielten.
Rettungseinsatz: Hubschrauber landet auf dem Goetheplatz
Bogenhausen: Mehr als zehn Polizeistreifen rücken wegen Teenager-Streit an
Trickbetrüger mit neuer Masche: Erst ein falscher Arzt, dann eine falsche Polizistin
Unternehmen in München:Diese Start-ups gehen gesellschaftliche Probleme an – und verdienen Geld damit
Sie vereinfachen digitale Kommunikation für ältere Menschen radikal oder helfen blinden Personen bei der Orientierung: Wie es Unternehmen gelingt, Wirtschaftlichkeit und soziale Wirkung zu vereinen.
Generation Z:Wie junge Menschen an der Welt verzweifeln
Fiona kämpft drei Jahre für das Klima – bis ihr Körper streikt. Kim bekommt Bauchschmerzen von den schlechten Nachrichten. Tom weint vor Verzweiflung über den Zustand der Welt. Wie es sich anfühlt, wenn Weltschmerz zum Burn-out wird.
Restaurant Elsa:Kaviar mit Brezn, Austern mit Grammeln
In der Altstadt, in bester Lage beim Hofbräuhaus, hat ein spannendes Restaurant eröffnet: Im Elsa tischt ein ambitioniertes junges Team deutsche Wohlfühlküche mit Twist auf. Kann der Spagat zwischen Bodenständigkeit und Luxus gelingen?
