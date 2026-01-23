DER TAG IN MÜNCHEN

Der große Münchner Krapfentest Zwei Expertinnen verkosten für die Süddeutsche Zeitung 22 Krapfen: Manche sind arge Zumutungen – und der Testsieger überrascht schließlich alle. (SZ Plus)

Chinesische Pandas in München – große Politik oder bloß große Show? Dank Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder dürfen zwei der seltenen Tiere in den Tierpark Hellabrunn ziehen. Billig wird das nicht, doch die Investition soll sich lohnen. Dafür aber muss so einiges gut gehen. (SZ Plus)

„Ich werde euch vermissen!“ In der ausverkauften Olympiahalle verabschiedet sich der Rap-Titan Bushido von seinem Münchner Publikum. Die Zeiten haben den Neu-Grünwalder geändert. Und vielleicht trifft man ihn hier bald beim Bäcker wieder. (SZ Plus)

Wie man Menschen ins Kino lockt? „Mit einem trojanischen Pferd“ Florian David Fitz, mit 51 Jahren nahezu jugendlicher Ehrenpreisträger beim 47. Bayerischen Filmpreis, hat eine klare Vorstellung, wie man Menschen für Filme begeistern kann.

WEITERE NACHRICHTEN

Lebensmittelwarnung: Münchner Bäckerei ruft Brote wegen möglicher Glassplitter zurück

Nach Solidaritäts-Aktion: Prokurdische Demonstranten besetzen Zentrale der Bayern-SPD

Wenn ein Stück Wassermelone für Diskussionen sorgt: Antisemitismus-Vorwürfe gegen Villa-Stuck-Künstler

MÜNCHEN ERLESEN

Hochhäuser in München : Jetzt kommen die Vorboten der New-Yorkisierung Bereits Karl Valentin soll einst gegen hohe Häuser geätzt haben - damals noch wegen 45 Metern. Da ist München mittlerweile bedeutend weiter. Glosse von Andreas Schubert ...

Segeln nach der Krebstherapie : „Sorgen und Probleme bleiben an Land“ Philipp Seifert wird mit 25 von einem Tag auf den anderen todkrank: Lymphdrüsenkrebs. Warum er nun Segeltörns für junge Menschen nach der Krebstherapie anbietet. Von Sabine Buchwald ...

UNSER GASTROTIPP

Schlossschänke in der Blutenburg : Bio-Küche und Gemütlichkeit In der Schlossschänke in der Blutenburg serviert man im historischen Ambiente wenige, aber solide Gerichte in verlässlicher Qualität. Von Gertrude Fein ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg