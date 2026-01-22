DER TAG IN MÜNCHEN

Keine 23 Jahre alt: Warum soll das Mathäser-Kino abgerissen werden? Münchens größtem Kino droht überraschend das Aus. Das hätte Auswirkungen auf die Innenstadt und die deutsche Filmlandschaft. Was der Investor mit dem Areal am Stachus vorhat.

Nach massiver Kritik von Westbahn und BRB: So erklärt die Bahn die vielen Baustellen Zwei private Bahnunternehmen kritisieren den Zustand des Streckennetzes und das Agieren der Deutschen Bahn – die äußert sich nun, wie sie den Sanierungsstau beheben will.

SZ-Podium mit OB-Kandidaten Wie wollen Dominik Krause (Grüne) und Clemens Baumgärtner (CSU) Dieter Reiter (SPD) aus dem Amt drängen? Am 22. Februar stellen sich die drei OB-Kandidaten im Residenztheater in einer SZ-Talkrunde.

Solarstrom für die Jochen-Schweizer-Arena Das Funsport-Zentrum in Taufkirchen hat nun einen Solarpark. Auf mehr als fünf Hektar Fläche sollen dort jährlich 7,1 Gigawattstunden Strom erzeugt werden – mehr doppelt so viel, wie die Anlage mit ihren 200 000 Gästen im Jahr benötigt.

Keine vier Autolängen und der Polizist wäre wohl tot gewesen Nach einem Streit soll ein Autofahrer einen Verkehrspolizisten gepackt und regelrecht auf die Autobahn geworfen haben. Über eine ungeheuerliche Geschichte, die nun vor dem Landgericht verhandelt wird.

WEITERE NACHRICHTEN

Neue Machbarkeitsstudie: Könnte so eine Tunnellösung am Englischen Garten aussehen?

Luftverschmutzung: Warum Umweltschützer gegen Tempo 50 am Mittleren Ring klagen

Verkehr: Immer mehr Staus auf Münchens Straßen

Hasenbergl: Sprengsatz reißt Wohnungstür aus den Angeln

Bundesweiter Theaterstreik: Ist die Verleihung des Bayerischen Filmpreises vom Verdi-Streik betroffen?

MÜNCHEN ERLESEN

Regisseur Tim Dünschede im Porträt : Der unglaubliche Erfolg der „Drei ???“ Tim Dünschedes dritter „Die drei ???“-Film läuft jetzt in den Kinos an. Wie er selbst vom Hörspiel-Fan zum Regisseur der Kultserie wurde, erzählt er bei einem Treffen in München. SZ Plus Von Barbara Hordych ...

Seligsprechungsverfahren für Alfred Delp : Ein Münchner Jesuitenpater, der gegen die Nazis kämpfte Alfred Delp wurde gedemütigt und hingerichtet: Jetzt eröffnet die katholische Kirche ein Seligsprechungsverfahren für den christlichen Widerstandskämpfer. Das letzte Wort hat der Papst. SZ Plus Von Andrea Schlaier ...

UNSER KULTURTIPP

Architektur-Ausstellungen in München : Vom alten Gasteig zum HP8: Zwei Kulturzentren im Wandel der Zeit Der alte Gasteig und das Interim HP8 – zwei Kulturzentren mit sehr unterschiedlicher Architektur. Hans-Georg Esch hat beide über Jahre fotografisch begleitet. Seine Aufnahmen sind nun in zwei Ausstellungen zu sehen. Von Evelyn Vogel ...

