DER TAG IN MÜNCHEN

„Wir haben uns in die Pandas verliebt“ Der Tierpark Hellabrunn bekommt Zuwachs: Zwei Riesenpandas ziehen 2028 in ein 18 Millionen Euro teures Gehege ein. Warum das die Beziehungen zu China stärken soll, was die Tiere kosten und warum Ministerpräsident Söder nun glücklich ist.

„Es ist die Steinzeit“ – Private Bahnunternehmen rechnen mit der Deutschen Bahn ab Die Chefs von Westbahn und Bayerischer Regiobahn berichten von unbesetzten Stellwerken, eklatanten Planungsunsicherheiten und „Zuständigkeits-Pingpong“. Und sie verlangen das Ende des Vorrangs für ICE und IC.

Großes Mode-Kaufhaus schließt, Nachfolger steht offenbar fest Das Flaggschiff von Wormland am Marienplatz steht nach der zweiten Insolvenz vor dem Aus. Beim Nachmieter scheint es eine süße Überraschung zu geben.

Familienvater soll versucht haben, seine Frau zu ermorden Eine Frau trennt sich von ihrem Mann. Unmittelbar vor dem Scheidungstermin sticht er mit einem kurz zuvor gekauften Küchenmesser auf sie ein. Aussetzer oder kaltblütig geplante Tat (SZ Plus)?

Prokurdische Demonstranten ziehen mit Pyrotechnik durch München Etwa 2000 Menschen versammeln sich am Marienplatz und in der Altstadt. Die Polizei berichtet von zwei Strafanzeigen. Der Zorn der Demonstrierenden richtet sich auch gegen die Bundesregierung.

Bündnis Kultur darf zur Stadtratswahl in München antreten 1000 Unterschriften mussten Parteien und Bündnisse nachweisen, die bislang nicht im Stadtrat vertreten waren. Nur eines schafft die Hürde – die anderen scheitern teils deutlich.

WEITERE NACHRICHTEN

Protest in München: Beschäftigte des öffentlichen Diensts fordern mehr Geld

Gewalt in der Fußballszene: Löwen-Fan von etwa zehn jungen Männern zusammengeschlagen

Kampagne „Nebenan knallt’s“: Was tun bei häuslicher Gewalt?

Berg am Laim: Elfjähriger bei Unfall schwer verletzt

Milbertshofen: Betrunkener fährt mit dem Auto zur Polizeiwache

MÜNCHEN ERLESEN

Ungewöhnliche Karriere : Eine Frau, zwei Berufe: Haare schneiden und Seelen heilen Als Entela Xharo von Albanien nach München kommt, hat sie einen miesen Gastro-Job. Mittlerweile ist die 51-jährige Friseurin mit eigenem Salon und Psychotherapeutin. Über Gemeinsamkeiten ihrer beiden Berufe – und worin sie sich deutlich unterscheiden. SZ Plus Von Sabine Buchwald ...

Widerstand gegen das NS-Regime : Bertl Lörcher – mutiger Kämpfer gegen die Barbarei Der Widerstand von Menschen aus der Arbeiterbewegung gegen den NS-Staat ist selten angemessen gewürdigt worden. Ein Buch erinnert nun an den Münchner Antifaschisten Bertl Lörcher, der seinen Einsatz mit KZ-Haft und Zwangsdienst im berüchtigten Strafbataillon 999 bezahlte. Von Wolfgang Görl ...

UNSER FREIZEITTIPP

Vom Filmball bis zum Magnolienball : Hier tanzen die Stars in München Jetzt startet die Ballsaison: Zum Filmball kommen Hunderte Stars von Uschi Glas bis Helge Schneider. Bei der Narrhalla-Soiree erhält Christoph-Maria Herbst den Karl-Valentin-Orden. Und es weht auch ein Hauch von Opernball. Ein Überblick über die Tanzsaison. Von Michael Zirnstein ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und BrunchZu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg