DER TAG IN MÜNCHEN

„Wir brauchen keine Bürotürme!“ Am Candidplatz prallen gerade Interessen aufeinander: Stadt und Investor wollen bauen – Anwohner und Löwenfans fürchten um den Charakter ihres Viertels. Lässt sich hier ein Ausgleich finden? Über eine grundlegende Münchner Frage (SZ Plus).

Der „Ratskeller“ schließt nach 150 Jahren – und verkauft das komplette Inventar Die Warteschlange geht vom Rathaus einmal quer über den Marienplatz. Worauf die vielen Besucher des Flohmarkts hoffen – und was es wirklich zu kaufen gibt.

Sie tranken Literweise Wodka, dann stach Marcin B. plötzlich zu Bei einem Trinkgelage am Busbahnhof am Oertelplatz soll ein Obdachloser zwei seiner Bekannten unvermittelt mit einem Messer attackiert haben. Vor dem Landgericht präsentiert der 50-Jährige eine ganz andere Version der Geschehnisse. (SZ Plus)

Polizist soll angeboten haben, Kokstest verschwinden zu lassen – gegen Geld Bei einem Amazon-Fahrer schlägt der Schnelltest an. Der Beamte soll bereit gewesen sein, das Ergebnis für sich zu behalten. Im Prozess streitet er alles ab – doch Staatsanwältin und Richter bleiben hart.

„Am Samstag wird es sehr kuschelig in der Altstadt“ Viele Baustellen, S-Bahnstörungen, große Menschenmassen: Was Besucher und Händler wirklich über die Münchner City denken – und wie der Wirtschaftsreferent darauf reagiert.

80 Organisationen schließen sich zusammen, um München besser zu machen Das neue Bündnis „Stadt für alle“ kämpft für eine grünere, ruhigere und sozialere Stadt. Die vielen Ideen erinnern an Paris und Barcelona und sollen alle realistisch und umsetzbar sein.

WEITERE NACHRICHTEN

Großeinsatz in Schwabing: 61-Jähriger sticht mit Messer auf Polizisten ein

Naturphänomen: Wann wieder Polarlichter über München leuchten könnten

Christine und Lorenz Stiftl: Comeback im Spöckmeier

Polizei in München: Löwenfan wird von zwei Männern attackiert

MÜNCHEN ERLESEN

Kabarett : „Ich war nie sonderlich ambitioniert, das ist alles eher so geschehen“ Ein halbes Jahrhundert lang trat Gerhard Polt an den Münchner Kammerspielen auf. Aber wie fand er zum Kabarett und später in die Hochkultur? Die große Bilanz einer Karriere, die als Mitesser begann und nun mit einer einsamen Suppe endet. SZ Plus Interview von Alex Rühle ...

Münchnerin für Südafrika bei den Winterspielen : „Uns kennen wirklich alle“ Lara Markthaler aus München tritt bei Olympia für Südafrika an. Über das Leben als Familienhoffnung, 180 Tage pro Jahr auf Skiern und warum sie nicht für Deutschland startet. SZ Plus Von Thomas Becker ...

UNSER KULTURTIPP

Die transgender US-Songwriterin Ezra Furman : Freiheit leben, trotz Trumps Amerika Mit ihrem zehnten Album „Goodbye Small Head“ kehrt die famose transgender US-Songwriterin Ezra Furman zur Griffigkeit ihrer Indierock-Ursprünge zurück. Nun stellt sie das Album im Technikum vor. Von Martin Pfnür ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und BrunchZu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg