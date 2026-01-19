Zum Hauptinhalt springen

Erste Zeugen sprechen im Verdi Prozess, ein Bürgerentscheid über den Bau der Hochhäuser auf dem Paketpost-Areal in Neuhausen wurde abgelehnt, an der Poccistraße soll es bald einen Bahnhof geben und mehr.

Von Lilly Fels

DER TAG IN MÜNCHEN

Polizisten schildern die entscheidenden Sekunden – und was sie danach sahen Wie konnte der Attentäter mit seinem Mini an fünf Streifenwagen vorbei in die Verdi-Demo fahren? Im Prozess berichten Beamte von grausamen Szenen, die sie bis heute beschäftigen, und selbstlosen Schwerverletzten.

Bürgerentscheid abgelehnt – Hochhäuser dürfen gebaut werden Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof weist eine Klage des Vereins „Hochhausstop“ zurück. Das Baurecht für das Paketpost-Areal mit den zwei 155 Meter hohen Türmen wird damit rechtskräftig. Ein letztes juristisches Mittel bleibt aber noch. 

Was die neuen Investoren mit der Alten Akademie vorhaben Die neuen Investoren bringen neue Pläne zur Umgestaltung der Alten Akademie ein. Sie möchten einen Teil der denkmalgeschützten Fassade abreißen und Appartements für Kurzzeitvermietungen bauen. (SZ Plus)

Ein neuer Bahnhof mitten in der Stadt Über die Gleise südlich der Münchner Innenstadt sollen wieder mehr Regionalzüge rollen. An der Poccistraße wird eine Station gebaut. Pendler sollen so schneller ins Zentrum kommen.

WEITERE NACHRICHTEN

Verwaltungsgericht: Kirche will Wohnhäuser aufstocken – Nachbarn klagen (SZ Plus)

Luftverschmutzung: Warum Umweltschützer gegen Tempo 50 am Mittleren Ring klagen

Festnahme: 24-Jähriger greift nach Dienstwaffe von Polizisten

MÜNCHEN ERLESEN

Talbot Runhof Couture
:Made in Munich für die Lady Gagas dieser Welt

Prêt-à-porter von Talbot Runhof ist bei Celebrities weltweit beliebt. Nun übernimmt das Textilmuseum in Augsburg 150 Kreationen der Münchner Designer. Wie es dazu kam.

Von Evelyn Vogel

Eher-Verlag in München
:Die publizistische Waffe des NS-Regimes

Ende 1920 übernimmt die NSDAP den Münchner Eher-Verlag. Hier erscheinen der „Völkische Beobachter“ und Hitlers „Mein Kampf“. Leiter Max Amann baut das Unternehmen zum NS-Propaganda-Imperium aus, dessen antisemitische und kriegstreiberische Töne bis in die hintersten Dörfer vordringen.

Von Wolfgang Görl

UNSER KULTURTIPP

Ausstellung in München
:Die Faszination von Gladiatoren

Gladiatoren sind noch heute populär. Wie aber sah ihre Realität vor 2000 Jahren aus? Eine Ausstellung in der Archäologischen Staatssammlung München zeichnet eine raue Wirklichkeit zwischen staatstragender Zeremonie und Blutrausch.

Von Reinhard J. Brembeck

