DER TAG IN MÜNCHEN

Auf Papier gebrachtes Grauen Zunächst geht es um das Leid der Opfer. Sie nehmen in der Anklage zum ersten islamistischen Attentat in München den größten Raum ein. Die SZ dokumentiert jeden einzelnen Prozesstag. (SZ Plus)

Sollte man als Passant Obdachlosen helfen? Oder kann die Unterstützung womöglich sogar kontraproduktiv sein? Über die Ambivalenz des Helfens in einer reichen Stadt – und was Streetworker raten. (SZ Plus)

Mann soll Freundinnen seiner Stieftochter auf Pyjamapartys vergewaltigt haben Der erste Prozess gegen den heute 63-Jährigen war „aus dem Ruder gelaufen“. Nun wird erneut verhandelt – auch seine Frau soll eine Rolle bei den Taten gespielt haben.

Wer kein Großstadt-Auto fährt, ist automatisch ein Landei Großstädtische und somit großspurige Autoinsassen erkennen ihre Gegner aus der Provinz bereits am Nummernschild. FFB steht etwa für „Fahrer fährt blöd“. Für das neue MU-Kennzeichen werden noch Ideen gesucht.

Bajuwarische Krapfenkreation – nur echt mit Weißwurst Die wohl beliebteste Süßspeise der Faschingssaison erlebt gerade seine verrückteste Metamorphose: der Weißwurstkrapfen, erfunden von den Münchner Innenstadtwirten. Wie das, was für manche wie ein Graus klingt, schmeckt. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Sendling-Westpark: 65-Jährige nach Unfall schwer verletzt – Fahrer flieht

Mutmaßlich illegale Einfuhr: Deutscher muss 4500 Euro zahlen, weil er Auto seiner Schweizer Freundin fährt

MÜNCHEN ERLESEN

Ehrung für Alt-OB : Wie der Kopf von Hans-Jochen Vogel ins Rathaus kommt Vor 18 Jahren saß der frühere Münchner Oberbürgermeister einem Künstler Modell. Doch bezahlen wollte für die Büste niemand. Warum der 2020 verstorbene Alt-OB ausgerechnet jetzt doch noch geehrt wird – und woher das Geld dafür stammt. SZ Plus Von Roman Deininger ...

Brustentfernung mit 27 : „Muss ich unbedingt Brüste haben?“ Anna Reuters ist 13, als ihre Mutter an Brustkrebs erkrankt. Zwölf Jahre später erhält ihre Schwester die Diagnose. Nach einem Gentest weiß die 27-Jährige, dass auch ihr Risiko hoch ist. Über die Entscheidung zu einem radikalen Schritt – und die erste Zeit mit flachem Oberkörper. SZ Plus Von Corinna Koch ...

UNSER GASTROTIPP

Café Cup & Cozy : Wo kleine Kunstwerke in lässiger Atmosphäre serviert werden Die Betreiber vom Café Cup & Cozy sind entspannt, sympathisch – und extrem akkurat: Die Matchas und Bowls sehen aus wie aus dem Kochbuch. Kein Wunder, dass sich oft eine Schlange bildet. Von Lisa Sonnabend ...

