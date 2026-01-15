DER TAG IN MÜNCHEN

München soll zwei Pandas bekommen Vieles deutet darauf hin, dass der Tierpark Hellabrunn zwei Tiere aus China ausgeliehen bekommt. Was Markus Söder damit zu tun hat – und welche Perspektiven sich für die Stadt plötzlich eröffnen.

Und dann verlassen zwei OB-Kandidaten aus Protest den Saal Wohnungen für Zehntausende Menschen sollen im Münchner Norden und Nordosten entstehen. Doch die Planungen gehen nur langsam voran, der Streit um Enteignungen spaltet die Politik – und bei einer Diskussion im Wahlkampf kommt es beinahe zu einem Eklat.

Wegen EU-Verbot: München muss seine Kunstrasenplätze umrüsten Das verwendete Kunststoffgranulat soll ersetzt werden, das kostet Millionen Euro. Die Stadt hofft auf Zuschüsse vom Bund – auch für andere marode Anlagen.

„Meine Frau weint jeden Tag“ Kaum Kontakt zu den Verwandten vor Ort, dafür beunruhigende Bilder und Nachrichten von vielen Toten und Verhafteten: Wie geht es den Tausenden Exil-Iranern in München – und worauf hoffen sie nun?

WEITERE NACHRICHTEN

Erinnerungskultur an Universität: „Das Thema ist vielen nur als ‚Muss-Thema‘ aus der Schule bekannt“

Autobahnkreuz München-West: Kilometerlanger Stau nach Unfall auf A8

Polizei warnt vor Betrugsmasche: Vorsicht bei „blockierten Chakren“

Unter Drogeneinfluss am Steuer: Bekifft in erster Fahrstunde – Polizei zieht 22-Jährigen aus dem Verkehr

MÜNCHEN ERLESEN

Für jedes Tor ein Schnitzel vom Nachbarwirt : „Harry Kanes Arzt hat noch nie Bedenken geäußert“ Wenn der Stürmer ein Tor schießt, liefert ihm anschließend Stefan Kastner vom Waldgasthof Buchenhain ein Schnitzel. Wer ihm an der Tür öffnet, bei welchen Toren es nichts gibt und welche Bayernspieler noch Schnitzel von ihm essen. SZ Plus Interview von Astrid Becker ...

Augustiner : Warum eine Brücke nach einer Brauerei-Erbin benannt wird Der Arnulfsteg in München soll künftig Edith-Haberland-Wagner-Brücke heißen. Die ehemalige Augustiner-Inhaberin wird für ihr unternehmerisches und soziales Wirken geehrt – dabei wollte sie lange von der Brauerei gar nichts wissen. Von Heiner Effern ...

UNSER FREIZEITTIPP

Immersive Lichtshow „Infinity“ : Licht, Klang und kosmisches Staunen „Infinity“ ist ein immersives Spiel aus Licht und Raum in der Münchner St.-Markus-Kirche. Bis April will die Installation Unendlichkeit erahnbar machen. Von Hannah Tahedl ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und BrunchZu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg