DER TAG IN MÜNCHEN

Wie der Prozess gegen den Attentäter Farhad N. abläuft Von Freitag an steht der 25-Jährige in München vor Gericht, weil er sein Auto gezielt in eine Verdi-Demo gelenkt haben soll. Es wird ein riesiges Verfahren, das jeder verfolgen kann – wenn er strenge Sicherheitsmaßnahmen über sich ergehen lässt.

„Es ist wirtschaftlich nicht sinnvoll, das Haus weiterzubetreiben“ Die Sanierung ihres Mietshauses mitten in München ist einer Handwerker-Innung zu teuer. Die Immobilie soll deshalb verkauft werden. Bei den Bewohnern geht die Angst um (SZ Plus).

Heftiger Zoff bei der Deutschen Bahn in München Was ausgerechnet ein Qualitäts-Referent vertraulich über Kollegen notiert hat, entbehrt aus Sicht des Betriebsrats „jeglichen Anstands“. Die Betriebsleitung verurteilt den Vorfall; da gebe es „nichts zu beschönigen“. Und der Referent bereut (SZ Plus).

„Eltern sind heute mit ganz anderen Erwartungen konfrontiert“ Die einen spielen Klavier und Tennis, andere haben nicht einmal zwei Paar Schuhe – Kinder spüren solche Unterschiede. Pädagogikprofessorin Sabine Walper über die Ursachen und darüber, was zu tun wäre (SZ Plus).

Die Donnersbergerbrücke muss neu gebaut werden – doch wie soll sie aussehen? Über das Bauwerk führt eine der meistbefahrenen Strecken Europas. Die Stadt will bei der Neuplanung aber nicht nur den Autoverkehr berücksichtigen, sondern auch andere Verbesserungen prüfen, zum Beispiel Grünzonen. Das stößt auf scharfe Kritik.

Spektakuläre Architektur für einen Unort Münchens Das Erscheinungsbild des Candidplatzes soll sich durch zwei große Bauprojekte grundlegend ändern. Ein privater Investor plant Ungewöhnliches.

WEITERE NACHRICHTEN

Prozess vor dem Landgericht in München: Joko Winterscheidts Probleme beim Hausbau

Schwabing: 46-Jähriger hält Arbeitskollegin Messer an den Hals

Schwanthalerhöhe: Paketzusteller soll Frau sexuell bedrängt haben

Landshuter Allee: Umwelthilfe will gegen Tempo 50 auf dem Mittleren Ring kämpfen

MÜNCHEN ERLESEN

Schauspieler Frederick Lau übernimmt Münchner Filmtheater : „Kino muss mehr sein als Hinsetzen und Popcorn“ Der Berliner Filmschauspieler Frederick Lau will gemeinsam mit Partnern das Traditionskino am Sendlinger Tor wiederbeleben – mit einem emotionalen Programm. Filmfest München und prominente Kollegen haben schon angebissen. Interview von Michael Zirnstein ...

Tanzlehrerin für Hochzeiten : „Ich liebe es, wenn ich komplett freakige Wünsche bekomme“ Profi-Tänzerin Lucy Lüttjohann-Reinwardt übt mit Paaren den Hochzeitstanz. Über spektakuläre Hebefiguren, die bei Hochzeiten trenden, und Songs, die Gäste auf die Tanzfläche ziehen. Von Laura Geigenberger ...

UNSER GASTROTIPP

Cuppa Kaffeebar : 50 Quadratmeter Gemütlichkeit Die winzige Cuppa Kaffeebar befindet sich zwar unweit der hektischen Münchner Freiheit, trotzdem kann man hier in aller Ruhe frühstücken. Dass die Speisekarte dabei so überschaubar ist wie der Laden, macht überhaupt nichts. Von Jacqueline Lang ...

