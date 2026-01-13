DER TAG IN MÜNCHEN

„München ist speziell und die Menschen sind es ebenfalls“ Die SZ hat sich mit jungen Münchnerinnen und Münchnern nachts im Imbiss getroffen, um zu erfahren, was sie belastet, was sie ändern würden – und warum sie die Stadt trotz allem lieben. (SZ Plus)

Privater Anbieter von Stadtführungen beklagt Konkurrenz durch die Stadt Die Firma spricht von unfairem Wettbewerb und fordert ein Ende der von der Stadt selbst angebotenen Touren. Andere private Guides profitieren jedoch von der Zusammenarbeit mit dem Münchner Rathaus.

Münchner Start-up könnte für globale Chipindustrie unverzichtbar werden Quantum Diamonds hat Mikroskope entwickelt, die in modernen Mikrochips kleinste Fehler erkennen können. Nun werden die ersten Geräte ausgeliefert – zu den Branchengrößen aus Taiwan und den USA. (SZ Plus)

Neues Parkhaus soll Radlchaos am Hauptbahnhof eindämmen An der Hirtenstraße eröffnet die Stadt eine Garage mit mehr als 250 Abstellplätzen für Fahrräder. Doch der Bedarf ist viel größer als das Angebot.

München soll einen neuen Badesee bekommen 25 000 Menschen sollen einmal im Stadtteil Freiham im Münchner Westen leben. Direkt daneben entsteht ein neues Naherholungsgebiet. Bis man dorthin zum Baden gehen kann, wird es allerdings noch dauern. Andere Angebote kommen schneller.

Mehrere Messerstiche in den Oberkörper: Polizei nimmt Verdächtigen nach versuchtem Tötungsdelikt fest

Ramersdorf: 26-Jährige soll Mutter mit Messer bedroht haben

Neue Masche von Kriminellen: Warum Trickbetrüger Hausschlappen tragen

Mittlerer Ring: Landshuter-Allee-Tunnel für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrt

Wie sich ein Raketenflug anfühlt : „Im Video sieht man, wie mir die ganze Zeit der Mund offen steht“ Michaela Benthaus, der erste querschnittsgelähmte Mensch im Weltraum, über das Gefühl der Schwerelosigkeit und warum ihre Behinderung im All gar keine ist. Interview von Philipp Crone ...

Die Tricks der Opern-Ultras : Wie man an Festspielkarten für Jonas Kaufmann kommt Ein bisschen wie Lotto, Poker und Mensch-ärgere-dich-nicht: Sich am Erstverkaufstag für die Münchner Opernfestspiele 2026 die begehrten Karten für die großen Stars zu sichern, gleicht einem Spiel. Hier sind die Regeln. SZ Plus Von Jutta Czeguhn ...

(Foto: Collage: sted/SZ, Fotos: imago)

Abenteuer Deutsche Bahn Die Deutsche Bahn kämpft mit Verspätungen, Baustellen und der Stimmung im Konzern. Die neue Chefin, Evelyn Palla, sagt im SZ-Interview: „Es wird erst mal nicht besser, so ehrlich müssen wir sein.“ Darüber sprechen wir an diesem Abend: Was läuft schief? Und was kann Deutschland von anderen Ländern lernen? Diskutieren Sie mit hochkarätigen Experten über den Ist-Zustand und die Zukunft der Bahn.

