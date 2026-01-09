DER TAG IN MÜNCHEN

Sri Sri Ravi Shankar: „Wir werden die jetzigen Krisen überwinden“ Die Angst vor Kriegen weltweit und die Sorge wegen der Klimakrise verunsichern viele Menschen. Da ist es schön, jemanden zum Jahresanfang zu sprechen, dessen Job es ist, Hoffnung, Mut und Frieden zu vermitteln – und der damit sogar Erfolg hat. Der spirituelle Lehrer aus Indien über Glück und gute Gedanken (SZ Plus).

Plötzlich soll es ganz schnell gehen mit der Eisbachwelle Die Surfer dürfen ihren Versuch zur Wiederbelebung des berühmten Spots starten und bald auch aufs Wasser zurück. Wie es nun weitergeht und welche juristische Fallstricke es dabei zu beachten gilt (SZ Plus).

Xavier Naidoo singt Gebete in München – seine Sünden beichtet er nicht Er stimmt Gotteslob, Antikriegslieder und seine harmloseren Hits an. Zur Rückkehr aus seiner selbstverschuldeten Verbannung sagt er nichts. Die Fans bejubeln den hochumstrittenen Soul-Sänger.

Ein sechsfacher Dieter Reiter – und ganz klein irgendwo die SPD Knapp zwei Monate vor der Kommunalwahl gibt sich der amtierende Oberbürgermeister siegessicher. Sein PR-Stratege sieht ihn sogar in einer „einzigartigen Ausgangslage“. Wäre da nur nicht seine Partei.

Erst kämpft er um seine eigene Wohnung, dann schließen sich Tausende Münchner an Tilman Schaich wehrt sich seit Jahren gegen Investoren und Luxussanierung. Ein Gespräch über Erfolge, Enttäuschungen und den Druck, der irgendwann zu groß wurde (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Münchner Norden: Brand im Olympiadorf: Feuerwehr findet Leiche

Kommunalwahl in München: Das „Bündnis Kultur“ muss noch zittern

Schwabing-Freimann: Bauarbeiter stirbt nach Sturz in einen Aufzugsschacht

Fasangarten: 21-Jähriger bedroht Schüler mit Cuttermesser

MÜNCHEN ERLESEN

Bestiarium – Von Tieren und Menschen : „Mama, ist das Pferd echt?“ Wenn die Schimmelstute Irma la Douce in der Münchner „Pippi Langstrumpf“-Inszenierung als Kleiner Onkel auf die Bühne tritt, kreischt der ganze Saal. Panik? Null. Dafür haben ihre Trainerinnen Barbara und Laura Obersojer gut gesorgt. SZ Plus Von Katharina Erschov ...

Münchens erstaunlichster Quellenforscher : Er schaut mit dem Fernrohr in die Vergangenheit Erst seit 1845 ist die Vergangenheit der Stadt durch Chronisten dokumentiert. Was davor war, weiß vermutlich kaum jemand besser als der Historiker Helmuth Stahleder. Von Wolfgang Görl ...

UNSER GASTROTIPP

Madam Anna Ekke : Das Café, das sich abends in eine Tapasbar verwandelt Angefangen hat das Madam Anna Ekke in Neuhausen als Frühstückscafé. Seit die Betreiber eine Ausschankgenehmigung haben, gibt es abends auch Drinks und kleine Speisen. Über ein Konzept, das zum Verweilen einlädt. Von Carla Toenneßen ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und BrunchZu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg