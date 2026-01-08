DER TAG IN MÜNCHEN

Kälteeinbruch in Deutschland – wie ist München betroffen? Die Republik bereitet sich nach Unwetterwarnungen auf extremes Wetter mit heftigen Schneefällen vor. So lautet die Vorhersage für die Stadt.

Am Mittleren Ring lösen sich Sorgen beinahe in Luft auf Das strenge Tempolimit entlang der Landshuter Allee wird aufgehoben, weil die Stickstoffdioxidbelastung stark gesunken ist. Wie Maßnahmen der Stadt zur Luftreinhaltung greifen und wie es auf anderen Straßen aussieht.

Wird es noch mal eine Silvestermeile geben? Nach der Premiere hatten Besucher etwa die mitternächtliche Lasershow kritisiert, andere wiederum zeigten sich zufrieden. Was der Veranstalter sagt – und wie sich die Politik festlegt.

Eine WG, die ihr Haus selbst gebaut hat Um dem Mietirrsinn zu entkommen, hat eine Gemeinschaft ihr eigenes Zuhause geplant und finanziert. Jetzt lebt sie auf drei Stockwerken und zahlt 11,50 Euro pro Quadratmeter. Wie ihr das gelungen ist. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Verkehr in München: Wegen neuer Baustelle: Am Mittleren Ring drohen monatelang Staus

Nachverdichtungsprojekt der Bima: So soll die Siedlung München-Nord einmal aussehen

Prozess in München: „Ich glaub’, ich bring’ gerade meinen Freund um“

MÜNCHEN ERLESEN

Triumph einer verkannten Malerin : Früher mit Elektroschocks gequält, heute im Museum geehrt Die Münchner Künstlerin Karoline Wittmann malt von früh bis abends: Momentaufnahmen von den Straßen der Stadt, lesbische Paare beim Liebesspiel und andere No-Gos in der Adenauer-Zeit. Zu Lebzeiten verkauft sie nur drei Bilder. Von Sabine Reithmaier ...

Sucht unter Kindern und Jugendlichen : „Ein Zahnstocher kann bis zur dreifachen Nikotinmenge einer Zigarette enthalten“ Aromatisierte Zahnstocher sind schon bei Grundschülern im Trend – eine Münchner Schule hat sie bereits verboten. Was sind die Gefahren und wie sollten Eltern handeln? Eine Suchtexpertin klärt auf. SZ Plus Interview von Carla Toenneßen ...

UNSER FREIZEITTIPP

Schmetterlings-Schau im Botanischen Garten : Tropische Flugkünstler zu Gast im winterlichen München Das Wasserpflanzenhaus des Botanischen Gartens ist wieder von Pfauen-Schwalbenschwänzen, Morpho-Faltern und Weißlingen bevölkert – und massenhaft Besuchern. Was man beachten muss, um den zarten Geschöpfen nahe kommen zu können. Von Oliver Hochkeppel ...

