DER TAG IN MÜNCHEN

„Man muss echt viel geben in dieser Stadt“ Wie stemmen Familien die hohen Mieten in München? Warum wohnen sie nicht längst im Umland? Wir haben uns bei Eltern auf einem Spielplatz umgehört, wie sie zurechtkommen und was sich dringend ändern müsste – und warum sie trotzdem nicht wegwollen (SZ Plus).

Tempo 30 auf dem Mittleren Ring wird aufgehoben Das hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter nun angeordnet, da sich die Luftqualität stetig verbessert hat. Warum die Stadt trotzdem neue Maßnahmen gegen die Luftverschmutzung vorbereitet.

Warum man bei Stromausfall immer Bargeld in der Tasche haben sollte In Berlin müssen Zehntausende tagelang ohne Heizung frieren. Wie sichert sich München gegen Anschläge? Und wie kann sich jeder Einzelne wappnen? (SZ Plus)

Eineinhalb Kilo Koks? In München „auch nicht mehr die Welt“ Vier junge Männer sollen Dealer überfallen und den Stoff selbst verkauft haben. Die Verteidiger sprechen von einem minder schweren Fall. Der Prozess bietet Einblicke in eine Welt aus Geld, Gewalt und Rache (SZ Plus).

Stadt verhängt 170 000 Euro Strafe gegen Vermieter – wegen „Verstößen gegen Sozialstandards“ Seit Jahren setzen sich die Bewohner eines Hauses an der Lindenschmitstraße gegen den Eigentümer zur Wehr. Nun geht auch die Stadt gegen ihn vor. Die Hintergründe des Falls und warum er Auswirkungen auf viele andere Mieter haben könnte (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

OB Reiter: „Ich will, dass im Frühjahr wieder gesurft werden kann“

Polizeieinsatz im Fitnessstudio: Mit der Schreckschusswaffe auf dem Laufband

MÜNCHEN ERLESEN

Münchner Verein FC Mainaustraße : Fußball spielen, um kurz die Angst vor der Abschiebung zu verdrängen Beim preisgekrönten Münchner FC Mainaustraße spielen Geflüchtete aus mehreren Nationen zusammen Fußball. Der schwerste Gegner bislang: die Bürokratie. Von Christoph Ruf ...

Neuer Kinofilm von Checker Tobi : „Liebe fände ich ein wunderbares Thema“ In seinem neuen Film beschäftigt sich Tobias Krell alias Checker Tobi mit der Erde. Wie es um seine eigenen Gärtner-Fähigkeiten steht und welche Themen ihn persönlich faszinieren. SZ Plus Interview von René Hofmann ...

UNSER GASTROTIPP

Vinothek by Geisel : Der ewige Geheimtipp in der Münchner Innenstadt Die Vinothek by Geisel liegt in einer der schmuddeligsten Straßen Münchens, nicht weit vom Hauptbahnhof. Das sollte Besucher nicht abschrecken: Denn nicht nur der Wein lohnt den Besuch. Von Schalotte Di Cipolla ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg