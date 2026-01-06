DER TAG IN MÜNCHEN

Die Heiligen Zwei Könige von CSU und SPD Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und CSU-OB-Kandidat Clemens Baumgärtner eröffnen den Wahlkampf. Es geht um Sicherheit, Mieten – und um die Abgrenzung zu den Grünen.

Die ermutigende Botschaft hinter einer 500 Jahre alten Münchner Tradition Alle sieben Jahre werden die Figuren des Glockenspiels zum Leben erweckt: Dann ziehen die Schäffler tanzend durch München – nun ist es wieder so weit. Was hinter dem Brauch steckt.

Münchner Forscher enthüllen die Gen-Geheimnisse von Mensch und Hund Mini-Roboter aus DNA, Putins Rethorik und eine Hymne an Babylon: Was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Ludwig-Maximilians-Universität im Jahr 2025 herausgefunden haben (SZ Plus).

Aus Furcht vor Investoren – Mieter kaufen Haus einfach selbst Als die Bewohner der Wörthstraße 8 eine Verkaufsanzeige für das Haus sehen, in dem sie leben, formt sich ein kühner Plan: Sie wollen das Gebäude übernehmen. Wie sie das geschafft haben – trotz „absurder Beträge“.

Unfall mit Feuerwerksrakete: Jugendlicher schwer am Auge verletzt

Trauer um Schöpfer der Todesmarsch-Mahnmale Hubertus von Pilgrim: Skulpteur der Erinnerung

MÜNCHEN ERLESEN

SZ-Kolumne Typisch deutsch : Wir spenden, aber bitte mit Beleg Wenn in Deutschland an Bedürftige gespendet wird, handelt es sich meist um eine Mischung aus Mitgefühl und Buchhaltung. Warum das viel Gutes über dieses Land und seine Menschen sagt. SZ Plus Kolumne von Mohamad Alkhalaf ...

Neuerscheinung : Spurensuche in Grünwalds NS-Geschichte Die Historikerin Susanne Meinl hat im Auftrag der Gemeinde Grünwald rund fünf Jahre lang recherchiert. Entstanden sind zwei Bände mit etwa 1000 Seiten und zahlreichen Abbildungen. Von Claudia Wessel ...

UNSER GASTROTIPP