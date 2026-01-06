Zum Hauptinhalt springen

News-ÜberblickDas sind die Nachrichten des Tages

Das Dreikönigstreffen der Münchner Parteien, Schäffler tanzen nach sieben Jahren wieder auf dem Marienplatz, Gen-Geheimnisse, die von Forschern an der LMU enthüllt wurden und was sonst noch so in der Stadt los war.

Lisa Bögl

Die Heiligen Zwei Könige von CSU und SPD Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und CSU-OB-Kandidat Clemens Baumgärtner eröffnen den Wahlkampf. Es geht um Sicherheit, Mieten – und um die Abgrenzung zu den Grünen.

Die ermutigende Botschaft hinter einer 500 Jahre alten Münchner Tradition Alle sieben Jahre werden die Figuren des Glockenspiels zum Leben erweckt: Dann ziehen die Schäffler tanzend durch München – nun ist es wieder so weit. Was hinter dem Brauch steckt.

Münchner Forscher enthüllen die Gen-Geheimnisse von Mensch und Hund Mini-Roboter aus DNA, Putins Rethorik und eine Hymne an Babylon: Was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Ludwig-Maximilians-Universität im Jahr 2025 herausgefunden haben (SZ Plus).

Aus Furcht vor Investoren – Mieter kaufen Haus einfach selbst Als die Bewohner der Wörthstraße 8 eine Verkaufsanzeige für das Haus sehen, in dem sie leben, formt sich ein kühner Plan: Sie wollen das Gebäude übernehmen. Wie sie das geschafft haben – trotz „absurder Beträge“.

Unfall mit Feuerwerksrakete: Jugendlicher schwer am Auge verletzt

Trauer um Schöpfer der Todesmarsch-Mahnmale Hubertus von Pilgrim: Skulpteur der Erinnerung

SZ-Kolumne Typisch deutsch
:Wir spenden, aber bitte mit Beleg

Wenn in Deutschland an Bedürftige gespendet wird, handelt es sich meist um eine Mischung aus Mitgefühl und Buchhaltung. Warum das viel Gutes über dieses Land und seine Menschen sagt.

SZ PlusKolumne von Mohamad Alkhalaf

Neuerscheinung
:Spurensuche in Grünwalds NS-Geschichte

Die Historikerin Susanne Meinl hat im Auftrag der Gemeinde Grünwald rund fünf Jahre lang recherchiert. Entstanden sind zwei Bände mit etwa 1000 Seiten und zahlreichen Abbildungen.

Von Claudia Wessel

Gastro-Trend in München und Bayern
:Tee ist der neue Whisky

Einen schnellen Matcha Latte to go? Das kommt für immer mehr junge Menschen nicht in die Tasse. Stattdessen trifft man sich zu achtsamen Tee-Zeremonien, bei denen gefachsimpelt und probiert wird. Einblicke in eine spannende Genießerszene – ganz ohne Alkohol.

Von Markus Walter

