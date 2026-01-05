Zum Hauptinhalt springen

Welche Gebäude in München neu unter Denkmalschutz stehen, was die neue Leiterin des Instituts für Zeitgeschichte dem Rechtsruck entgegensetzen will, das Eis auf dem Nymphenburger Kanal ist freigegeben und mehr.

Von Hannah Hübner

DER TAG IN MÜNCHEN

Diese Münchner Gebäude sind nun Denkmäler 26 neue Einträge gibt es auf der Denkmalliste für die Stadt. Eine Auswahl – von der Heimat des wohl bekanntesten Kunstsammlers der jüngeren Vergangenheit bis zu historischen Tankstellen.

„Es gibt noch viele blinde Flecken“ Isabel Heinemann ist neue Direktorin des renommierten Münchner Instituts für Zeitgeschichte. Frauenforschung, internationale Vernetzung und Resilienz der Demokratie sind ihre Schwerpunkte – auch als Antwort auf den wachsenden Druck von rechts.

Nymphenburger Kanal fürs Schlittschuhlaufen freigegeben Das Eis ist nun dick genug, um betreten zu werden. In den kommenden Tagen soll es frostig bleiben.

Wer 2026 von sich reden macht Erfolg liegt in der Luft: Sieben Münchner Künstlerinnen und Künstler, die in diesem Jahr den Durchbruch schaffen könnten.

WEITERE NACHRICHTEN

Silvesternacht: Unbekannte sprengen handballgroße Löcher in Wohnungstüren

Schmorgeruch in der Kabine: Flugzeug landet ungeplant in München

Milbertshofen: Mann legt Feuer, um Autoaufbruch zu vertuschen

MÜNCHEN ERLESEN

Reine Männer-Runde
:OB-Kandidaten für München: Wie die Teilnehmerliste einer Vatertags-Zechtour

Wenn München im März den neuen Oberbürgermeister wählt, vermisst man Frauen auf der Kandidatenliste. Ausgerechnet die CSU macht eine rühmliche Ausnahme.

SZ PlusGlosse von Wolfgang Görl

SZ-Pflegekolumne: Auf Station
:Ein junger Patient ringt um sein Leben

Der Zustand des Mannes ist lebensbedrohlich, als er auf die Intensivstation kommt: Leberversagen, Liegetraumata und vermutlich ein fortgeschrittener Krätzebefall. Jetzt kommt es auf die bevorstehende Nacht an.

Protokoll von Johanna Feckl

UNSER KULTURTIPP

Was läuft in der Klassik?
:Diese Stargeigerinnen kommen nach München

Gipfeltreffen der internationalen Geigenelite:  Patricia Kopatchinskaja, Hilary Hahn und Julia Fischer geben im Januar Konzerte.

Von Jutta Czeguhn

