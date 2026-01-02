DER TAG IN MÜNCHEN

Mit Genossenschaft gegen den Mietenwahnsinn Die Kooperative Großstadt hat schon zwei Wohnhäuser gebaut, zwei weitere sind geplant – um das Münchner Mietenkorsett zu sprengen, aber nicht nur deshalb. Und bald will die Genossenschaft ganz neue Wege gehen. (SZ Plus)

Bundeswehr verteidigt sich gegen Extremisten und Spione Elf rechtsextremistische Vorfälle wurden 2024 aus Standorten in und um München gemeldet. Für die Täter hat das teilweise massive Konsequenzen. (SZ Plus)

Wo München nicht spitze ist Sonnenstunden, Christbaumhöhen, Beautysalon-Dichte: Zu dem, was in Städten geboten ist, gibt es zahlreiche Studien. Wo München gut abschneidet – und wo es noch ziemlich viel Luft nach oben gibt.

So überstehen Kioskbetreiber mit viel Kreativität die kalte Jahreszeit Wenn Schnee fällt und eisiger Wind weht, steuern die wenigsten den nächsten Kiosk an. Doch manche Betreiber schaffen es, die Leute dennoch anzulocken – etwa mit Sterneküche oder dem besonderen „Kioskgefühl“.

Bushido zieht in Münchner Nobelvorort – in eine richtige Traum-Villa Der Rapper, seine Frau Anna-Maria Ferchichi und die sieben Kinder leben eigentlich in Dubai. Nun haben sie ein zweites Zuhause im Münchner Süden gefunden. Welchen Luxus das Anwesen bietet – und zu welchem Preis es angeboten wurde.

Liebhaber und Gutachter in einer Person Eine Erinnerung an den großen Lokalreporter und Haferlgucker Franz Kotteder.

WEITERE NACHRICHTEN

Signalstörung: Zugausfälle und Verspätungen wegen Problemen am Münchner Hauptbahnhof

Warnung von Rettungskräften: Dünnes Eis – gefährliches Vergnügen auf dem zugefrorenen Nymphenburger Schlosskanal

Silvester in der Stadt: Weniger Müll und weniger Feinstaub in München

Diebstahl: Kleinanzeige wird Fahrraddieb zum Verhängnis

MÜNCHEN ERLESEN

SZ-Serie: Die machen Mut : „Würzen wir diese fade Untergangssuppe doch mal mit ein bisschen Optimismus“ Deutsche Bahn, Klimakrise, Inflation – überall nur schlechte Nachrichten. Doch der Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens ist überzeugt: Die Menschheit hat mehr Lösungen als Probleme. Warum Zuversicht keine naive Weltflucht ist, sondern die einzige vernünftige Antwort auf unsere Zeit. SZ Plus Von Claudia Koestler ...

Studentischer Nebenjob für 6000 Euro : „Ich sah schon den Lambo vor mir“ Reich ohne Ausbildung, nur mit Internet-Wissen? Vier junge Münchner Nebenjobber und der Traum vom Luxus mit den sogenannten Side Hustles. SZ Plus Von Zoé Kammermann ...

UNSER GASTROTIPP

Stazione di Aperitivo : Ins einstige Café Guglhupf ist italienische Eleganz eingezogen Die Bar Stazione di Aperitivo gehört zu dem neuen dreigeteilten Konzept, das dem Traditionscafé nachgefolgt ist. Hier erheben sie italienische Ausgehkultur zur Lebenseinstellung. Von Anna-Maria Salmen ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und BrunchZu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg