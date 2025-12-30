DER TAG IN MÜNCHEN

Der Ratskeller schließt nach 50 Jahren – was folgt danach? Zum Jahresende sperren Peter Wieser und Toni Winklhofer ihre Gaststätte unter dem Rathaus zu. Die Grünen bringen einen Club als Nachfolge ins Spiel, die CSU hätte gerne wieder eine Wirtschaft – und dann gibt es da noch Gerüchte um einen prominenten Retter. (SZ Plus)

Stadt ließ Surfer von Sicherheitsdienst beobachten Der Streit um die Münchner Eisbachwelle nimmt eine weitere kuriose Wendung. Während öffentlich ein Dialog beschworen wurde, gab es Überwacher, von denen Surfer sagen: „Die waren da, um uns zu bespitzeln.“ (SZ Plus)

Silvester für Kurzentschlossene: Wo man in München feiern kann Für die Premiere der Silvestermeile auf der Ludwigstraße gibt es noch Tickets, ebenso für die Tollwood-Party und viele Clubs. Ein Überblick für Last-Minute-Planer.

Ein Oktoberfest für die Geschichtsbücher Die Wiesn wird dreimal komplett gesperrt – wegen Überfüllung und einer Bombendrohung. Ärger gibt es über den Bierverkauf im Univiertel und einen prominenten Redner, der prompt vom Nockherberg fliegt. Was die Feier- und Gastro-Szene 2025 bewegte - der Jahresrückblick. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Polizei: Motorblock herausgerissen und Baum entwurzelt: 29-Jähriger baut Unfall auf A94

Vorfall bei Regiobahn: Wenn der Zug aufs falsche Gleis abbiegt

MÜNCHEN ERLESEN

Munich Bar Community : „Wir wollen zeigen, dass sich auch in München etwas bewegt“ Wie bringt man neuen Schwung in die Barszene? Drei junge Münchner Barkeeper haben ein Netzwerk gegründet, in dem sich Beteiligte austauschen können. Was das bringt, warum alkoholfreie Drinks immer wichtiger werden und was sich in der Politik ändern müsste. SZ Plus Interview von Sarah Maderer ...

SZ-Pflegekolumne: Auf Station : Eine Patientin, die sich zurück ins Leben kämpft Einer älteren Frau auf Intensivstation geht es immer schlechter – schon bald ist sie dem Tod nah. Doch dann ändert sich ihr Zustand. Über einen Fall, der für Pflegerin Pola Gülberg zu den schönsten des Jahres gehört. Protokoll von Johanna Feckl ...

UNSER FREIZEITTIPP

Silvester in München : Wie vertreibt man sich die Zeit bis Mitternacht? Mit spontanen Spielen Das Menü ist verspeist, für Schampus ist es noch zu früh – wie vertreibt man sich die Zeit, bis die Korken knallen? Mit diesen Spielen vergeht das Warten auf Mitternacht wie im Flug. Der Clou: Man muss kein einziges vorher kaufen. Von Hannah Tahedl ...

