Eine Welle wird zum Politikum Freiheit und Lässigkeit: Dafür stehen die Surfer, die sich auf den Eisbach in München wagen. Alle wollen, dass sie zurückkehren, aber das letzte Wort haben die Behörden. Oder etwa doch nicht? Ein deutsches Lehrstück. (SZ Plus)

Gleich knallt’s gewaltig Bellabomba, Bumbum und Goldpalmen: Am Montagmorgen stehen die Menschen vor dem Laden „Götterfunken“ schon Schlange, um Böller und Raketen für Silvester zu kaufen. Manche einen ganzen Kofferraum voll. (SZ Plus)

Wo Böllern in München erlaubt ist In der Innenstadt und innerhalb des Mittleren Rings hat die Stadt Sperrzonen festgelegt. Erstmals gilt ein Feuerwerksverbot auch rund um den Tierpark Hellabrunn.

München trainiert für Olympia Beim Bürgerbegehren stimmen zwei Drittel für eine Bewerbung. Beim Sendlinger Loch und den neuen Hochhäusern geht es voran. Ein Mega-Projekt platzt. Die wichtigsten Themen aus Politik und Wirtschaft. (SZ Plus)

Wie es zum Streit um die Münchner Eisbachwelle kam Seit Monaten gelingt es nicht, die bekannte Surfwelle am Haus der Kunst in München wiederherzustellen. Warum der Streit darüber nun eskalierte – und wie es jetzt weitergehen könnte. Antworten auf die wichtigsten Fragen. (SZ Plus)

München, du glückliche Stadt Eine nicht mehr existierende Surfwelle rangiert weit oben in der Empörungshierarchie und könnte sogar Wahlen entscheiden? Dieser Ort ist zu beneiden. Etwa von Berlin aus. (SZ Plus)

Preise und Geltungsgebiete: Was sich beim MVV zum Jahreswechsel ändert

München-Freimann: Auto beim Circus Krone in Flammen – Polizei vermutet Brandstiftung

Gerichtsurteil: Ohne Risikoaufklärung kein Geld

Kuriose Einsätze in München: Wenn die Polizei zuletzt lacht ...

Rettungstauchen : In den Abgründen unter Wasser Rettungstauchern bleibt nur wenig Zeit, um einen ertrunkenen Menschen lebend zu bergen. Meistens ist am Ende trotzdem jemand tot. Warum wollen Menschen wie Sophie Schumann ausgerechnet solch ein Ehrenamt leisten? SZ Plus Von Johanna Feckl und Catherina Hess ...

Crémant statt Prosecco : Wie ein Münchner Schaumwein neu denkt Unter Weinhändlern gilt Crémant als Heilmittel gegen den rückläufigen Konsum. Ein Besuch mit dem Münchner Guido Walter in einem rheinhessischen Weinkeller, der zeigt, dass Schaumwein aus Deutschland ernst genommen werden kann. SZ Plus Von Astrid Becker ...

Freizeit im Oberland : Schneespaß für den kleinen Geldbeutel Skifahren muss nicht teuer sein: Wer kostenbewusst ist, findet im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen vielfältige Alternativen – vom nostalgischen Skivergnügen an einem der Lieblingsberge König Ludwigs II. bis zum Mittwochskracher am Lenggrieser Hausberg. Von Benjamin Engel ...

