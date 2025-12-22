DER TAG IN MÜNCHEN

„Die Mehrwertsteuersenkung ist nicht dafür da, Preise zu senken“ Für Wirtinnen und Wirte ist die Ermäßigung auf sieben Prozent eine gute Nachricht, für Gäste nicht unbedingt. Wie Münchner Gastronomen das erklären – und wo es doch Rabatt geben soll.

Diese Mieter lassen sich nichts gefallen In einer teuren Stadt wie München wehrt man sich besser nicht gegen Vermieter? Von wegen. Über zwei Hausgemeinschaften, die ihre eigenen Wohnungen und alte Bäume retten – und trotz allem immer das bittere Ende fürchten müssen. (SZ Plus)

Die wohl älteste Postfiliale Münchens muss schließen Die kleine Geschäftsstelle am Großmarkt besteht seit 113 Jahren. Nun ist am Tag vor Weihnachten Schluss. Die Empörung ist groß.

Zoff in der Tabledance-Bar: Security soll DJ geschlagen haben Ohne Anlass sei der hauseigene DJ von zwei Türstehern im Stripclub niedergerungen und verprügelt worden. Die Folge: Wunden, die genäht werden mussten, und Kopfschmerzen, die nicht vergehen. Sagt zumindest der DJ – oder war doch alles ganz anders?

WEITERE NACHRICHTEN

Mindestens fünf Taten ermittelt: Polizei fasst Einbrecher-Duo bei Zufallskontrolle

Tierpark Hellabrunn: Die „geheimnisvollsten“ Wühlmäuse Europas bekommen ein Junges

MÜNCHEN ERLESEN

München nach dem Zweiten Weltkrieg : Das erste Weihnachten ohne Angst vor Bomben Die Kirchen verzeichnen „Massenbesuch“, Tausende Christbäume werden verkauft und das US-Militär spricht versöhnliche Worte: 1945 erlebt die Stadt das erste Weihnachtsfest nach dem Krieg. Eindrücke aus dieser Zeit. SZ Plus Von Barbara Galaktionow ...

Glaube in Krisenzeiten : Wo die Welt verstummt Krieg, Despotie und Ungerechtigkeit: Hat die katholische Kirche darauf nicht ein paar Antworten? Im Kloster Schäftlarn finden Menschen Abstand und Ruhe – und mit dem heiligen Benedikt Orientierung. Ein Besuch mit überraschenden Erkenntnissen. SZ Plus Von Bernhard Lohr ...

UNSER FREIZEITTIPP

Shows für Familien zur Weihnachtszeit : Mit welchen Kunststücken Zirkus und Magier verzaubern Martin Lacey vom Circus Krone spricht über die „Trilogie der Weihnachtscircusse“ und verrät, was die Münchner bei der Premiere der Winterspielzeit im Krone-Bau erwartet. Magier Alexander Krist erzählt, mit welchen Illusionen er in der Philharmonie überrascht. Von Barbara Hordych ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und BrunchZu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg