DER TAG IN MÜNCHEN

Mysteriöse Einkaufstour: Münchens Immobilien-Phantom erklärt sich Erich Schwaiger hat in kurzer Zeit vier Top-Immobilien in der Innenstadt erworben – und mit seinem Schweigen Gerüchte und Spekulationen befeuert. Nun äußert er sich erstmals ausführlich, und zwar über einen prominenten Mittelsmann. (SZ Plus)

Wie das Münchner Bahnhofsviertel nun genannt wird Arbeiterstrich, Rotlichtmilieu und Spielhallen: Das Bahnhofsviertel ist ein Ort der Extreme, aber es wandelt sich. Eine Image-Offensive soll die Transformation begleiten, ein neuer Name ist gefunden.

So stehen die Chancen auf weiße Weihnacht in München Viele wünschen sich Schnee an den Feiertagen, doch wie wahrscheinlich ist das? Ein Blick in die Zukunft und bis zurück in die 1960er-Jahre verrät, wie optimistisch die Münchner sein dürfen.

Wie Krebs ihr Leben verändert hat Chemotherapien und Bestrahlungen haben Spuren bei einer 60-Jährigen hinterlassen: Sie hat Schmerzen, fragt sich manchmal, wie viel Zeit ihr auf dieser Welt noch bleibt. Trotzdem arbeitet sie in der Altenpflege, will anderen helfen. Und hat dennoch nicht viel zum Leben.

WEITERE NACHRICHTEN

Berg am Laim: 16-Jähriger legt S-Bahn-Verkehr lahm und demoliert Polizeiauto

Reisewelle an Weihnachten: Wann und wo die größten Staufallen lauern

Verkehr: Landshuter-Allee-Tunnel für Lastwagen gesperrt

MÜNCHEN ERLESEN

Weihnachtspost : Im Dezember kracht es richtig rein mit den Paketen Kurz vor Weihnachten erreicht der Wahnsinn seinen Höhepunkt: Dann liefert DHL-Bote Christian Küspert täglich 300 Pakete aus. Unterwegs mit dem heimlichen Star einer Siedlung. SZ Plus Von Lena Bammert ...

Vor der 30-Jahre-Tournee : „Sportfreunde Stiller“ geben ein Weihnachtskonzert für Kinder Seit 30 Jahren sind sie „auf der guten Seite“: Die „Sportfreunde Stiller“ haben Großes vor 2026 mit einer 60-Städte-Tour, einer ARD-Dokumentation und einem neuen Album. Erst einmal aber denken sie an den Nachwuchs. Von Michael Zirnstein ...

UNSER GASTROTIPP

Brunch in München : Zehn Cafés, in denen man an Neujahr lecker frühstücken kann Die Silvesternacht war lang, nun ist der Hunger groß? Keine Sorge, die SZ hat eine Liste an Cafés zusammengetragen, in denen man auch an Neujahr frühstücken kann – teilweise sogar bis 22 Uhr. Von Carla Toenneßen ...

