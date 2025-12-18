DER TAG IN MÜNCHEN

Erste Münchner Schule verbietet Zahnstocher Mehrere Siebtklässler werden erwischt, wie sie auf den Holzstäbchen herumkauen. Das Schulpersonal schreitet unverzüglich ein – denn Mundhygiene hatten die Jugendlichen offenbar nicht im Sinn.

Am Ende liegt ein 16-Jähriger tot im Hotelzimmer Etwa zehn Jugendliche feiern in einem Hotel mit Alkohol und Drogen. Mehrere Gäste müssen schließlich ins Krankenhaus, ein Jugendlicher überlebt die Party nicht. Über einen Exzess, den die Polizei als bisher beispiellos beschreibt. (SZ Plus)

Warum nicht in die Büro-Geisterstädte ziehen? Tausende Studierende suchen jedes Jahr in München verzweifelt nach einem Zimmer oder einer Wohnung. Zugleich stehen fast zwei Millionen Quadratmeter Bürofläche leer. Könnte es da ein Win-Win geben? Besuch bei zwei Kreativen mit einer Idee. (SZ Plus)

Stadtrat beschließt Millionendeal mit Investoren – für einen neuen Platz in der Innenstadt Pläne für die Neugestaltung des eher tristen Georg-Kronawitter-Platzes in der Münchner Innenstadt gibt es schon seit Jahren. Nun hat die Stadt einen Grundsatzbeschluss gefällt. Wenn es gut läuft, könnten 2027 die Bauarbeiten beginnen.

Erfundener Streit mit Helene Fischers Ehemann: Silbereisen gewinnt gegen Klatschblätter Mehrere Zeitschriften des Bauer-Verlags berichteten über eine angebliche Auseinandersetzung zwischen Florian Silbereisen und Thomas Seitel. Beim Prozess geht es um zwei Sätze, die dem Showmaster aufstoßen – und nun teuer für die Blättchen werden.

WEITERE NACHRICHTEN

Wärmewende: Stadtwerke wollen Geothermieanlage im Siemens-Sportpark bauen

Flughafen München: Ein Plus von acht Prozent – immer mehr fliegen über Weihnachten weg

Botanik: Neue fleischfressende Pflanze in München entdeckt

MÜNCHEN ERLESEN

Attentat auf Verdi-Demo : „Es gibt Tage, an denen es sehr schlimm ist“ Als am 13. Februar ein Attentäter mit dem Auto in einen Demonstrationszug in München raste, waren danach mehr als vierzig Menschen verletzt und zwei tot. Marius H. hat an diesem Tag seine Frau und sein Kind verloren. Eine Geschichte vom Weiterleben. SZ Plus Von Annette Ramelsberger, Lea Weinmann, Susi Wimmer (Text) und Stephan Rumpf (Fotos) ...

Störfaktor Mobiltelefon : Wenn das Smartphone aus dem Schulalltag verbannt wird An einem Münchner Gymnasium werden die Geräte seit Kurzem in speziellen Taschen weggesperrt. Wie hat sich die Atmosphäre dadurch verändert? Und was halten Schülerinnen und Schüler davon? SZ Plus Von Carla Toenneßen ...

UNSER FREIZEITTIPP

Was läuft in den Clubs : Die Crème de la Crème der internationalen DJ-Szene zu Gast in München Ricardo Villalobos gibt sein München-Comeback im Blitz Club, Dominik Eulberg lädt im Bahnwärter Thiel zum weihnachtlichen Verdauungstanzen ein, und beim „Elaste 80s Bash“ im Live Evil geht es mit Lesungen und DJ-Sets zurück in die Ära des Popjournalismus. Von Martin Pfnür ...

