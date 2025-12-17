DER TAG IN MÜNCHEN

„Viele sagen, man brauche seine Beine im Weltraum nicht“ Am Donnerstag hebt Michaela Benthaus von der Erde ab. Ein folgenschwerer Fahrradsturz 2018 ermöglichte ihr den Traum Weltall womöglich erst – und sogar noch eine richtige Mission (SZ Plus)?

Haushalt beschlossen – Sogar das reiche München schrammt an den erlaubten Grenzen entlang Mit Mühe und Not einigt sich der Stadtrat auf einen genehmigungsfähigen Plan für das Jahr 2026 – nach fast fünfstündiger, teils erbitterter Debatte.

Rathaus plant drastische Einsparungen beim öffentlichen Verkehr In den nächsten Jahren will der Stadtrat Zuschüsse in Millionenhöhe kürzen. Fahrgäste sollen die Auswirkungen aber möglichst wenig spüren. Die Rathauskoalition aus Grünen, SPD, Rosa Liste und Volt macht dafür einen Vorschlag.

Blinde Hündin muss jahrelang auf winzigem Balkon Leben Einer „aufmerksamen Bürgerin“ fällt die Notlage des Tiers auf und sie verständigt den Tierschutzverein. Als die Hündin gerettet wird, bietet sich den Helfern ein erschreckendes Bild.

Apache 207 landet sein Flugzeug in der Olympiahalle In einem ungewöhnlichen Setting präsentiert sich der vom Hip-Hopper zum Schlagerstar gewandelte Apache 207 in München. Bei seinem ersten von drei ausverkauften Konzerten in der Stadt wird er lautstark gefeiert.

Nach Kokain-Affäre: Neubibergs Bürgermeister akzeptiert Strafbefehl

Elisabethmarkt: München bekommt seinen ersten glutenfreien Marktstand (SZ Plus)

Kostantinidis’ Weihnachtsessen: Regierungserklärung von Söder, Musik von Thomas Anders

Kaufhaus-Anbau: Österreichischer Investor kauft Benko-Ruine am Münchner Hauptbahnhof

Giesing: Mann soll Kind auf U-Bahn-Rolltreppe sexuell missbraucht haben

Adventsessen gegen Einsamkeit : „In Deutschland alt zu werden, ist schlimm“ Zur Weihnachtszeit wächst die Einsamkeit bei alleinstehenden Seniorinnen und Senioren. Warum also nicht jene einladen, die nur selten eingeladen werden? Von Jacqueline Lang ...

Ungewöhnlicher Geruch : Lidl bringt Croissant-Parfüm auf den Markt – für München muss „Eau Batzter“ her Aus einem hörnchenförmigen Flakon können sich Leute nun mit „Eau de Croissant“ einsprühen. Für Münchnerinnen und Münchner gäbe es deutlich passendere Alternativen. SZ Plus Glosse von Nadeschda Scharfenberg ...

Literatur-Tipps : Lesenswerte Bücher von Münchner Autorinnen und Autoren Von Belletristik bis Sachbuch, von Lyrik bis Jugendroman: eine Auswahl von Büchern Münchner Autorinnen und Autoren, die in diesem Jahr besonders empfehlenswert sind. Von SZ-Autorinnen und Autoren ...

